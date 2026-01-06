El régimen cubano confirmó quiénes son los 32 fallecidos en el operativo donde capturaron a Maduro
El gobierno de Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y confirmó que los fallecidos formaban parte de misiones del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Venezuela.
El gobierno de Cuba dio a conocer este martes la identidad de los 32 ciudadanos cubanos que murieron durante el operativo desplegado por Estados Unidos en Venezuela para capturar al exdictador Nicolás Maduro.
La confirmación oficial generó un fuerte impacto tanto en la isla como a nivel internacional. En respuesta, la administración de Miguel Díaz-Canel decretó dos jornadas de duelo nacional y dispuso que la bandera cubana sea izada a media asta en todos los edificios públicos.
La nómina fue difundida por el diario oficial Granma bajo el título "¡Honor y gloria!" y posteriormente replicada por el Ministerio del Interior en sus plataformas digitales.
Según la versión oficial, los fallecidos "perdieron la vida en acciones combativas y tras una férrea resistencia", mientras cumplían misiones en el exterior en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), a solicitud de organismos homólogos venezolanos.
El perfil de los fallecidos
De acuerdo con el detalle difundido por las autoridades, 20 de los muertos pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos altos rangos como dos coroneles, un teniente coronel y varios oficiales superiores. Los otros 12 integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con presencia de oficiales, suboficiales y soldados retirados.
Entre los nombres más destacados figuran los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años) y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), así como los mayores Rodney Izquierdo Valdés (51) e Ismael Terrero Ge (47). También aparecen los capitanes Yoel Pérez Tabares (48), Addriel Adrián Socartas Tamayo (32) y Bismar Mora Aponta (50), entre otros.
El rol cubano en el operativo
El régimen cubano insistió en que los efectivos actuaron en cumplimiento de misiones oficiales fuera del país, en coordinación con autoridades venezolanas. En ese sentido, remarcó que todos los fallecidos participaron en enfrentamientos directos y que murieron mientras cumplían órdenes operativas.
Lista completa de los cubanos fallecidos en Venezuela
Ministerio del Interior
- Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67)
- Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62)
- Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51)
- Mayor Ismael Terrero Ge (47)
- Capitán Yoel Pérez Tabares (48)
- Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32)
- Teniente coronel Orlando Osoria López (45)
- Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53)
- Mayor Hernán González Perera (43)
- Capitán Bismar Mora Aponta (50)
- Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36)
- Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35)
- Primer teniente Erdwin Rosabal Ávalos (35)
- Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34)
- Primer teniente Yandrys González Vega (45)
- Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43)
- Primer teniente Yunior Estévez Samon (32)
- Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32)
- Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26)
- Teniente Yoandys Rojas Pérez
- Primer suboficial Giorki Verdecia García (30)
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
- Capitán Adrián Pérez Beades (34)
- Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42)
- Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45)
- Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48)
- Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52)
- Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55)
- Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54)
- Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35)
- Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57)
- Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59)
- Soldado (r) Sandy Amita López (37)