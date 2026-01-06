El régimen cubano confirmó quiénes son los 32 fallecidos en el operativo donde capturaron a Maduro

El gobierno de Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y confirmó que los fallecidos formaban parte de misiones del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Venezuela.

El gobierno de Cuba dio a conocer este martes la identidad de los 32 ciudadanos cubanos que murieron durante el operativo desplegado por Estados Unidos en Venezuela para capturar al exdictador Nicolás Maduro.

La confirmación oficial generó un fuerte impacto tanto en la isla como a nivel internacional. En respuesta, la administración de Miguel Díaz-Canel decretó dos jornadas de duelo nacional y dispuso que la bandera cubana sea izada a media asta en todos los edificios públicos.

La nómina fue difundida por el diario oficial Granma bajo el título "¡Honor y gloria!" y posteriormente replicada por el Ministerio del Interior en sus plataformas digitales.

Según la versión oficial, los fallecidos "perdieron la vida en acciones combativas y tras una férrea resistencia", mientras cumplían misiones en el exterior en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), a solicitud de organismos homólogos venezolanos.

El perfil de los fallecidos De acuerdo con el detalle difundido por las autoridades, 20 de los muertos pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos altos rangos como dos coroneles, un teniente coronel y varios oficiales superiores. Los otros 12 integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con presencia de oficiales, suboficiales y soldados retirados.