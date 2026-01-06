Natalio Mema habló de Venezuela: del "régimen acabado" a la "transición pacífica"

A cuatro días de la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro , el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema , se refirió con dureza a la situación política e institucional de Venezuela y calificó al régimen como “totalmente antidemocrático”. También abogó por una salida "democrática y pacífica" que permita la reorganización institucional en el país caribeño.

Si bien el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado expresaron sus opiniones en redes sociales el mismo sábado , en el caso de Mema fue a través de una conferencia de prensa. Consultado por los medios este martes, Mema señaló como opinión personal que se trata de "un régimen totalmente antidemocrático" el de Maduro, y expresó que "no se llevaron adelante las elecciones de manera correcta, nunca mostraron las actas. La verdad que era un régimen totalmente acabado”, afirmó.

Sobre la injerencia de Estados Unidos en la detención de Maduro y todo el proceso que se ha realizado, Mema opinó que la crisis debería haberse resuelto dentro de los mecanismos regionales e internacionales previstos para estos casos.

“A mí, personalmente, me hubiese gustado que esa situación de extrema gravedad que estaba sufriendo el pueblo de Venezuela se haya resuelto dentro del consorcio de los países de nuestro continente, o si se quiere, de Latinoamérica”, señaló.

Sin embargo, remarcó que esos canales no funcionaron al sostener que "esos resortes han fallado, porque no se logró llevar adelante elecciones limpias ni una reorganización institucional en un país que es rico en recursos, pero que está pasando una pobreza extrema”, indicó.

En ese sentido, recordó que Venezuela atraviesa “el éxodo de población más grande del siglo XX y XXI, sin dudas”, con “más de 7 millones de personas” que se vieron obligadas a abandonar el país.

El ministro de la gestión de Alfredo Cornejo también manifestó reparos frente a una eventual intervención militar externa, pero tampoco la condenó: “Preferiría que no haya una intervención de una fuerza externa para sacar un presidente de esa manera. Hubiese sido lo más ordenado que el consorcio internacional hubiese actuado de manera más ordenada”, expresó, aunque reconoció que “se llegó a esta instancia” tras el fracaso de todas las alternativas previas.

Respecto al futuro de Venezuela, indicó que espera para el pueblo de Venezuela que el país pueda "reorganizarse" institucionalmente, "que haya una salida democrática y que, en el mediano y largo plazo, se termine de reordenar un país que es muy importante para la región”.

“Ojalá que sea una transición pacífica, que se eviten conflictos civiles y que pueda haber una solución institucional para restablecer el orden en ese país”, concluyó.

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre Venezuela

El gobernador se mostró más mesurado sobre los hechos en Venezuela y se manifestó en sus redes sociales con un breve posteo evitando la discusión con otros usuarios.

"Celebramos una Venezuela libre . Un gran saludo a todos los venezolanos que viven en Argentina, y en especial a los de nuestra querida Mendoza", escribió Alfredo Cornejo en su cuenta de X.

Los festejos de Hebe Casado

"Hermosa mañana, no? #VenezuelaLibre", "Qué lindo será ver a los zurdos y a los kukas cuando se despierten al mediodía y se enteren que cayó el régimen bolivariano", "La noticia que tanto tiempo esperamos!!! Gracias @realDonaldTrump! Maduro capturado", "Si Petro está preocupado quiere decir que lo que está sucediendo en Venezuela es lo que el mundo libre esperó durante tanto tiempo. Se termina la tiranía de Nicolás Maduro. Gracias @realDonaldTrump", son algunos de los posteos que Hebe Casado realizó desde su cuenta oficial en X.