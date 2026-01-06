Los motivos por los que Javier Milei pone en duda una salida electoral en Venezuela

En Casa Rosada aseguran que un llamado a elecciones en Venezuela no garantizaría un proceso libre por la persistencia de la estructura armada del chavismo.

El presidente Javier Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos, pese a haber elogiado a María Corina Machado el mismo sábado del desembarco de las tropas norteamericanas en Venezuela, y se muestra en respaldo a la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe.

En Casa Rosada, según consignó Noticias Argentinas, consideran que "llamar a elecciones es un delirio" debido a que todavía queda la estructura armada de lo que fue el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. "No podría haber un proceso de libre elección", argumentó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Luego de haber elogiado a la líder opositora de Venezuela, incluso de haber hablado telefónicamente el sábado con su par de Francia, Emmanuel Macron, sobre el estado de situación en el país caribeño, el libertario recibió la diferencia marcada por Donald Trump.

"Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", arremetió al tiempo que anticipó que Estados Unidos se haría cargo de los destinos de Venezuela.

Asimismo, tampoco ven con buenos ojos la continuidad de Delcy Rodríguez, a quien consideran parte del régimen chavista, aunque se muestran confiados en las decisiones que tome Trump respecto del futuro del país del caribe.