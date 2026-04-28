Reforma electoral: la UCR se planta, juega con los votos afirmativos y condiciona el proyecto de Javier Milei

El Gobierno nacional avanza con su ambicioso proyecto de reforma electoral enviado al Congreso la semana pasada, pero el éxito de la iniciativa depende de un actor central: la Unión Cívica Radical (UCR) . Con un Congreso fragmentado, el voto de los legisladores radicales será determinante para convertir en ley los cambios que buscan transformar la manera en que los argentinos eligen a sus representantes.

El senador nacional por la UCR, Maximiliano Abad , analizó los puntos centrales de la ley y marcó las "líneas rojas" que su bloque no está dispuesto a cruzar, especialmente en lo que respecta al federalismo y la transparencia.

Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de las PASO . Para Abad, reducir el debate al "ahorro fiscal" es un error conceptual. “La democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”, sentenció el senador.

Aunque la UCR ve razonable exceptuar las primarias cuando existe lista única para evitar gastos estériles, Abad fue tajante: “Bajo ningún concepto avalaremos el retorno de las decisiones a las cúpulas partidarias. La ciudadanía debe seguir siendo la protagonista”.

Boleta Única y Federalismo: la principal discrepancia

Si bien el radicalismo apoya la Boleta Única de Papel (BUP), existe una discrepancia central con la modificación de la Ley de Simultaneidad que propone el oficialismo. El proyecto pretende incluir todas las categorías (nacionales, provinciales y municipales) en una sola boleta.

Abad advirtió que esto representa un retroceso por dos motivos:

Logística: Una boleta con todos los niveles de elección tendría "dimensiones desmedidas", dificultando la marca del elector.

Federalismo: La UCR exige boletas y urnas separadas para que la oferta nacional no condicione la elección provincial. “Debemos proteger la libertad de los ciudadanos y evitar confusiones”, afirmó.

Financiamiento y espacios en medios

Sobre el financiamiento de campañas, el senador manifestó un acompañamiento parcial, pero pidió equilibrio: “La participación política no puede quedar reservada exclusivamente a quienes poseen mayores recursos económicos”.

Respecto a la eliminación de los espacios cedidos en medios, la UCR propone una reducción de minutos pero rechaza la eliminación total. Sostienen que este régimen garantiza un piso mínimo de visibilidad para las fuerzas con menos recursos, equilibrando la competencia.

Puntos de acuerdo: Ficha Limpia y Personería

No todo es confrontación. Hay áreas donde la sintonía entre el Gobierno y la UCR es total. Sobre ficha limpia, el sector ratifica el compromiso histórico de que solo personas con idoneidad y decencia probada ocupen cargos públicos.

Por su parte, personería jurídica es apoyado a elevar las exigencias para mantener sellos partidarios, buscando eliminar las "estructuras de papel" que solo captan recursos públicos. Mientras que último punto de acuerdo se enmarca en los casilleros de la lista completa, donde se muestran abiertos al debate, citando las experiencias exitosas de Córdoba y Mendoza.

El rol del radicalismo en el Congreso

Con esta postura, la UCR se consolida como el bloque que tiene la llave de la reforma. El Gobierno deberá negociar punto por punto, especialmente en el diseño de la boleta y el financiamiento, si quiere evitar que su proyecto estrella naufrague en las cámaras.