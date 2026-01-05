Donald Trump negó haber coordinado la captura de Nicolás Maduro con el chavismo y descartó elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este lunes que la operación militar que capturó a Nicolás Maduro se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista. Sin embargo, reveló que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

En una entrevista con NBC News, Trump negó haber tenido diálogo en la previa al arresto de Maduro con Delcy Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como presidenta de Venezuela .

No obstante, el republicano afirmó que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió.

Tras el traslado de Maduro a Nueva York, Trump insistió en que la intervención se realizó conforme a su criterio y bajo su supervisión directa, pese a contar con un equipo de funcionarios designados para coordinar la acción, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth.

En cuanto al escenario político interno de Venezuela, Trump descartó la posibilidad de convocar a nuevas elecciones en el corto plazo y negó que puedan realizarse dentro de los próximos 30 días. Según argumentó, antes es necesario “ordenar el país”, ya que “no hay manera de que la gente pueda votar”.

Además, advirtió que Estados Unidos está en condiciones de volver a intervenir si Rodríguez deja de colaborar, aunque consideró poco probable que esa situación se produzca. “Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, afirmó.

El presidente estadounidense también se refirió a las versiones periodísticas sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado y negó haberla excluido de un eventual gobierno de transición, luego de que trascendiera que había malestar con la dirigente por haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

“No debería haberlo ganado”, sostuvo Trump, aunque aclaró que ese reconocimiento “no tuvo incidencia alguna” en su postura.

Donald Trump con el petróleo en la mira

Trump sostuvo que compañías estadounidenses estarían en condiciones de reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un período inferior a los 18 meses. Según explicó, se trataría de una inversión de gran magnitud, que sería afrontada por el sector privado y luego recuperada a través de distintos mecanismos de compensación vinculados a la explotación de los recursos.

El mandatario subrayó el potencial estratégico de las reservas venezolanas, calculadas en más de 300.000 millones de barriles, cerca del 20% del total mundial conocido. En ese marco, remarcó que la reactivación de la producción no solo favorecería a las empresas estadounidenses, sino que también tendría un impacto directo en la baja de los precios internacionales del crudo.

“Tener una Venezuela que vuelva a producir petróleo es positivo para Estados Unidos porque ayuda a mantener bajos los precios”, sostuvo Trump, al tiempo que destacó que los valores de la gasolina se ubican en niveles mínimos desde marzo de 2021. Asimismo, aseguró que los ingresos generados por la actividad permitirían recuperar las inversiones realizadas, sin necesidad de recurrir a fondos adicionales del Estado estadounidense.

El petróleo ocupa un lugar central en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. Tras la detención de Maduro, Washington impulsa la llegada de capitales privados al sector energético, con el doble objetivo de recuperar la producción y reducir la influencia del chavismo.