María Corina Machado reapareció tras la caída de Maduro y habló de su regreso a Venezuela

La líder opositora habló con Fox News tras la captura de Maduro, defendió su liderazgo y confirmó que planea regresar a Venezuela.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente este lunes en una entrevista concedida al canal estadounidense Fox News, donde dialogó con el periodista Sean Hannity. Se trató de su primera aparición mediática desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el sábado 3 de enero, en el marco de la ofensiva estadounidense en Venezuela.

Durante la conversación televisiva, Machado respondió a los cuestionamientos del presidente Donald Trump, quien había puesto en duda su representatividad política dentro de Venezuela. La referente opositora evitó confrontar de manera directa, pero reivindicó el respaldo popular expresado en el proceso electoral de 2024, pese a haber sido inhabilitada para competir por el régimen chavista.

Entrevista exclusiva a María Corina Machado En ese sentido, Machado recordó que su exclusión de la contienda presidencial no impidió una derrota contundente del oficialismo. Según sostuvo, el chavismo fue vencido de manera clara en las urnas, lo que, afirmó, evidenció el rechazo mayoritario de la sociedad venezolana al régimen encabezado por Maduro.

María Corina Machado y su regreso a Venezuela La dirigente también se refirió al Premio Nobel de la Paz que recibió y explicó por qué decidió dedicar ese reconocimiento a Trump. De acuerdo con su testimonio, el galardón fue entregado simbólicamente al pueblo venezolano y, en ese marco, consideró que el mandatario estadounidense fue clave para que se produjeran los acontecimientos recientes en Caracas.

Machado reveló además que mantuvo una conversación telefónica con Trump el mismo día en que se anunció la concesión del premio. En ese diálogo, dijo haberle transmitido el agradecimiento del pueblo venezolano por su rol en la lucha contra lo que definió como un régimen “narcoterrorista”, y manifestó su deseo de poder expresarle ese reconocimiento de manera personal.