Alfredo Cornejo habló sobre la situación en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

El gobernador se mostró más mesurado sobre los hechos en Venezuela y se manifestó en sus redes sociales con un breve posteo evitando la discusión con otros usuarios.

"Celebramos una Venezuela libre . Un gran saludo a todos los venezolanos que viven en Argentina, y en especial a los de nuestra querida Mendoza", escribió Alfredo Cornejo en su cuenta de X.

"Hermosa mañana, no? #VenezuelaLibre", "Qué lindo será ver a los zurdos y a los kukas cuando se despierten al mediodía y se enteren que cayó el régimen bolivariano", "La noticia que tanto tiempo esperamos!!! Gracias @realDonaldTrump! Maduro capturado", "Si Petro está preocupado quiere decir que lo que está sucediendo en Venezuela es lo que el mundo libre esperó durante tanto tiempo. Se termina la tiranía de Nicolás Maduro. Gracias @realDonaldTrump", son algunos de los posteos que Hebe Casado realizó desde su cuenta oficial en X.

Además, la vicegobernadora se trenzó en una discusión con Jorge Orgaz, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de la Córdoba y militante radical.

Hebe Casado Vicegobernadora de Mendoza 2 Milagros Lostes - MDZ

La detención de Maduro

Estados Unidos capturó en la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el marco de un ataque contra Venezuela que impactó en varios estados y en la capital, Caracas. La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump, quien calificó el despliegue militar como “brillante”.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social.