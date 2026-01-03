Hebe Casado celebró la detención de Nicolás Maduro

La vicegobernadora, Hebe Casado, festejó con un posteo en sus redes oficiales la detención de Nicolás Maduro.

Fiel a su estilo agudo e irónico, la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado celebró la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. El anuncio de Trump se conoció horas después de que el Gobierno venezolano reportara ataques en zonas civiles.

Las palabras de las sanrafaelina no son menores porque actualmente está ocupando el lugar de Gobernadora de Mendoza ya que Alfredo Cornejo está de vacaciones en Chile.

hebe casado en mdz (2) Balance del triunfo electoral que hace Hebe Casado, la vicegobernadora a partidaria de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ Los festejos de Hebe Casado "Hermosa mañana, no? #VenezuelaLibre", "Qué lindo será ver a los zurdos y a los kukas cuando se despierten al mediodía y se enteren que cayó el régimen bolivariano", "La noticia que tanto tiempo esperamos!!! Gracias @realDonaldTrump! Maduro capturado", "Si Petro está preocupado quiere decir que lo que está sucediendo en Venezuela es lo que el mundo libre esperó durante tanto tiempo. Se termina la tiranía de Nicolás Maduro. Gracias @realDonaldTrump", son algunos de los posteos que Hebe Casado realizó desde su cuenta oficial en X.

Además, la vicegobernadora se trenzó en una discusión con Jorge Orgaz, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de la Córdoba y militante radical.

La detención de Maduro Estados Unidos capturó en la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el marco de un ataque contra Venezuela que impactó en varios estados y en la capital, Caracas. La operación fue ordenada por el presidente Donald Trump, quien calificó el despliegue militar como “brillante”.