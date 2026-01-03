Videos: así fueron los impactantes ataques estadounidenses en Venezuela
Este sábado, EE.UU. realizó ataques a gran escala contra Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro.
Este sábado por la madrugada, Estados Unidos desplegó una operación a gran escala en Venezuela con el fin de capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.
“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, fue el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, en la red social Truth Social.
Durante el ataque nocturno, las fuerzas norteamericanas utilizaron helicópteros "Chinook".