Videos: así fueron los impactantes ataques estadounidenses en Venezuela

Este sábado por la madrugada, Estados Unidos desplegó una operación a gran escala en Venezuela con el fin de capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, fue el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, en la red social Truth Social.