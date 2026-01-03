Presenta:

Mundo

|

ataques

Videos: así fueron los impactantes ataques estadounidenses en Venezuela

Este sábado, EE.UU. realizó ataques a gran escala contra Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro.

MDZ Mundo

Ataques de EEUU a Venezuela.

Ataques de EEUU a Venezuela.

X

Este sábado por la madrugada, Estados Unidos desplegó una operación a gran escala en Venezuela con el fin de capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, fue el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, en la red social Truth Social.

Te Podría Interesar

Durante el ataque nocturno, las fuerzas norteamericanas utilizaron helicópteros "Chinook".

Mirá los videos del ataque de EE.UU a Venezuela

Bombardeos en Venezuela

Bombardeos en Venezuela

Impactantes imágenes del ataque de Estados Unidos a Venezuela

Impactantes imágenes del ataque de Estados Unidos a Venezuela

Ataques de EEUU a Venezuela
Ataques de EEUU a Venezuela.

Ataques de EEUU a Venezuela.

Ataques de EEUU a Venezuela 1
Ataques de EEUU a Venezuela 2
Ataques de EEUU a Venezuela 3

Archivado en

Notas Relacionadas