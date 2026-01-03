Venezuela: un helicóptero de EE.UU. fue dañado pero pudo regresar a la base

Donald Trump indicó que algunos militares fueron heridos, pero que no hay fallecidos en la operación en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado en el ataque lanzado sobre Venezuela y que un par de militares resultaron además heridos, pero aseguró que nadie ha fallecido y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

Ataques de EEUU a Venezuela 3 La operación en Venezuela "Un helicóptero fue alcanzado, muy fuerte, pero lo recuperamos", reveló en una entrevista telefónica con Fox News, en la que afirmó que "un par de chicos fueron alcanzados, pero nadie murió".

Previamente, fuentes del Gobierno habían informado al periódico The New York Times que no hubo bajas estadounidenses en la operación sobre Venezuela, que sirvió para capturar al líder chavista, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, aunque no dieron datos de bajas venezolanas.

Ataques de EEUU a Venezuela Ataques de EEUU a Venezuela. X Según Trump, Maduro y su mujer están ahora detenidos a bordo del buque USS Iwo Jima y van camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

Medios estadounidenses detallaron que la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.