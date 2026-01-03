Minuto a minuto: Maduro y su esposa se encuentran en un buque militar rumbo a Nueva York

Live Blog Post

Qué es la “Delta Force”, la fuerza de élite que capturó a Maduro

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras un operativo militar ejecutado en Venezuela por la fuerza de elite Delta Force. Se trata de una unidad antiterrorista del Ejército estadounidense, especializada en operaciones de alto riesgo.

El presidente Donald Trump respaldó el accionar de las fuerzas especiales y felicitó a los militares involucrados. Desde Washington, destacó la planificación y el despliegue del operativo.

La Delta Force —oficialmente First Special Forces Operational Detachment-Delta— fue creada en 1977 y depende del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC). Sus misiones incluyen antiterrorismo, rescate de rehenes y capturas de alto valor, y participó en operativos clave como la cacería de Osama bin Laden, el apoyo en la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la eliminación del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.

Con la detención de Maduro, sumó una de las acciones más sensibles de su historia reciente.