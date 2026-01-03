Presenta:

Cientos de venezolanos copan el obelisco para celebrar la caída de Maduro

Los venezolanos se convocaron en las adyacencias del obelisco con las banderas y sus colores, luego de que esta madrugada fuera capturado el dictador Nicolás Maduro por las fuerzas armadas de los EEUU.

MDZ Sociedad

Lucía Simoncelli
Cientos de venezolanos se manifestaron en el Obelisco y otros principales puntos de la Ciudad para festejar la captura de Maduro, quien era trasladado a la ciudad de Nueva York.

El Ministerio de Seguridad porteño anunció refuerzos preventivos con unidades especiales en residencias y embajadas de Venezuela y Estados Unidos, tras la detención del dictador Nicolás Maduro.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la medida abarca zonas de mayor concentración como la Plaza de Mayo, el Congreso y el Obelisco, con el fin de garantizar el orden público y prevenir incidentes.

Además, esta noche se iluminarán el Puente de la Mujer y el Obelisco con los colores de la bandera de Venezuela, al tiempo que se colocará una bandera de ese país en la Plaza de Obelisco, del otro lado de BA.

