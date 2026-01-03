Cientos de venezolanos copan el obelisco para celebrar la caída de Maduro

Los venezolanos se convocaron en las adyacencias del obelisco con las banderas y sus colores, luego de que esta madrugada fuera capturado el dictador Nicolás Maduro por las fuerzas armadas de los EEUU.

Cientos de venezolanos se manifestaron en el Obelisco y otros principales puntos de la Ciudad para festejar la captura de Maduro, quien era trasladado a la ciudad de Nueva York.

El Ministerio de Seguridad porteño anunció refuerzos preventivos con unidades especiales en residencias y embajadas de Venezuela y Estados Unidos, tras la detención del dictador Nicolás Maduro.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la medida abarca zonas de mayor concentración como la Plaza de Mayo, el Congreso y el Obelisco, con el fin de garantizar el orden público y prevenir incidentes.