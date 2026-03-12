Cornejo presentó en Nueva York la estrategia de Mendoza para convertirse en un centro logístico para el desarrollo minero

El gobernador dio detalles del plan de Mendoza para posicionarse como un actor central en el desarrollo minero y energético de la Argentina.

Mendoza busca posicionarse como un actor central en el desarrollo minero y energético de la Argentina. Durante su participación en un panel realizado en Nueva York, el gobernador Alfredo Cornejo expuso la estrategia provincial para convertirse en un centro financiero y logístico capaz de impulsar proyectos mineros a gran escala. El encuentro reunió a funcionarios, empresarios e inversores interesados en analizar el potencial productivo del país y las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones.

La actividad se desarrolló en el marco de Argentina Week, una agenda de encuentros que tiene lugar en la ciudad estadounidense y que busca promover oportunidades económicas en el país. Allí, el mandatario mendocino participó de mesas sectoriales junto a otros gobernadores y autoridades nacionales. En el panel dedicado a Energía Oil & Gas compartió escenario con mandatarios provinciales y referentes del sector energético, además del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Durante su exposición, Alfredo Cornejo remarcó que Mendoza viene trabajando en el fortalecimiento de su infraestructura energética como base para el desarrollo de nuevas actividades productivas. Según explicó, el crecimiento de sectores como la minería o la explotación hidrocarburífera requiere un sistema energético robusto y mayor generación. En ese sentido, subrayó que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para que los proyectos puedan transformarse en inversiones concretas.

El gobernador también destacó el avance de la provincia en materia de energías renovables. Mendoza cuenta actualmente con cerca de 700 megavatios de energía solar instalada, una capacidad que, según precisó, fue desarrollada íntegramente con capital privado. Para el mandatario, esta expansión energética abre oportunidades para múltiples sectores, desde la minería hasta la agricultura, y permite ofrecer condiciones competitivas para proyectos productivos de gran escala.

En el plano minero, el gobierno provincial identificó tres iniciativas estratégicas vinculadas a minerales clave para la transición energética global: el cobre en San Jorge, el uranio en Sierra Pintada y el potasio en Malargüe. De acuerdo con Alfredo Cornejo, estos recursos podrían generar nuevas inversiones y posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mercado internacional de minerales críticos, especialmente en un contexto de creciente demanda global.