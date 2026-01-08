Confirmaron la liberación de los dos periodistas detenidos en Venezuela durante una cobertura periodística

Las autoridades venezolanas liberaron y deportaron a los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy tras permanecer 17 horas detenidos e incomunicados en la frontera con Colombia.

Los periodistas extranjeros, el colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy, fueron liberados y deportados de Venezuela tras haber permanecido detenidos durante aproximadamente 17 horas en la frontera con Colombia, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en sus redes sociales.

Los comunicadores intentaron cruzar hacia Venezuela por el paso fronterizo de Tienditas poco después del mediodía del miércoles, con la intención de cubrir la situación política y social en el país sudamericano. Desde ese momento, no se tuvo comunicación con ellos hasta pasadas varias horas, cuando el SNTP reportó que estaban incomunicados y sin poder ser ubicados.

Así comunicó su liberación uno de los periodistas periodista Según el sindicato gremial, los periodistas fueron retenidos por autoridades venezolanas y sometidos a lo que describieron como “tortura psicológica”. Durante la detención, Martínez y Mazoy recibieron amenazas, y sus equipos de trabajo y teléfonos celulares fueron revisados y vaciados por personal de seguridad, denunciaron.

En un video difundido en redes sociales tras su liberación, Mazoy relató que ambos estuvieron 17 horas sin contacto con sus familias ni sus medios de comunicación, y agradeció la presión pública que, a su juicio, contribuyó a su liberación. “Estuvimos detenidos ilegalmente por el ‘delito’ de ser periodistas en territorio venezolano”, afirmó el reportero.