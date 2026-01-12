Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari y crece la esperanza por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El hombre de 72 años fue excarcelado junto a otros presos políticos este lunes. Todavía falta la liberación de los otros dos argentinos: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El centro de detención El Rodeo, en el Estado de Miranda, Venezuela.

En medio del proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, la ONG Foro Penal confirmó este lunes la excarcelación del argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, quien había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024.

Harari permaneció detenido durante más de un año en la cárcel de El Rodeo I, hasta que fue liberado tras la caída del régimen de Nicolás Maduro.

Según informó el régimen chavista durante la madrugada de este lunes, 116 presos políticos fueron puestos en libertad. No obstante, Foro Penal contabilizó hasta el momento una lista de 50 nombres, entre los cuales se encuentran varios extranjeros, incluido Harari.

Otros argentinos continúan detenidos A pesar de estas liberaciones, no se conocieron novedades sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Gallo fue arrestado cuando intentaba cruzar la frontera para visitar a su familia en territorio venezolano.

Tampoco se reportaron avances respecto al caso del abogado Germán Darío Guiliani, otro ciudadano argentino que continúa bajo custodia del régimen venezolano.