¿Donald Trump ya eligió al sucesor de Nicolás Maduro? "Se ha portado muy bien"

Mientras en Venezuela reina la incertidumbre, Donald Trump podría haber dejado una señal clara sobre quién imagina como figura central del poder tras la captura de Nicolás Maduro . En medio de un escenario político frágil y con el país bajo una transición inédita, una frase del presidente de Estados Unidos volvió a encender las especulaciones sobre si Washington ya tiene un nombre propio para el futuro inmediato de Caracas.

Donald Trump habló con periodistas antes de abordar el Air Force One rumbo a Washington, pocos días después de la operación militar del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos. Tras ese operativo, Trump aseguró que su administración "dirigirá" Venezuela y sus activos petroleros durante un período de transición.

Luego de la detención de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez juró como presidenta interina. Desde entonces, la política venezolana quedó envuelta en dudas, tanto dentro como fuera del país. En ese contexto, las palabras de Donald Trump fueron interpretadas como algo más que un simple comentario diplomático.

Consultado sobre si planea reunirse con Rodríguez, Trump respondió: "En algún momento me reuniré con ella. Se ha portado muy bien". La frase, breve pero cargada de significado, fue leída por analistas como un gesto de aprobación hacia su rol en esta etapa de transición, sin decirlo de manera explícita.

Trump incluso sostuvo que Venezuela está "funcionando realmente bien" y que Estados Unidos está trabajando "muy bien" con el liderazgo actual, reforzando la idea de una relación fluida con quienes hoy manejan el poder en Caracas .

La frase de Donald Trump sobre que "se ha portado muy bien" reavivó el debate sobre quién podría conducir la transición tras la salida de Maduro.

En el mismo intercambio con la prensa, Donald Trump reveló que Delcy Rodríguez ofreció enviar 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Según explicó Trump, aceptó la propuesta sin objeciones y detalló que el cargamento, valuado en más de 4.000 millones de dólares, ya está en camino.

Ese dato sumó un elemento clave al escenario: una conducción venezolana dispuesta a garantizar recursos estratégicos en medio de la transición. Sin decirlo de forma directa, Trump dejó entrever que el buen vínculo y la cooperación pesan —y mucho— a la hora de definir apoyos.

Donald Trump "elogió" a Delcy Rodríguez

El mandatario estadounidense también confirmó que se reunirá en los próximos días con la líder opositora María Corina Machado en Washington, lo que muestra que el tablero político venezolano sigue abierto y bajo observación directa de la Casa Blanca.

En paralelo, Trump aseguró que mantiene conversaciones con Cuba y adelantó que habrá novedades “muy pronto”, ampliando el foco regional de su agenda tras el giro abrupto en Venezuela. Sin nombrarla como sucesora ni anunciar decisiones formales, Donald Trump dejó una frase que resuena fuerte en Caracas: “se ha portado muy bien”. En un país donde hoy todo está en discusión, ese elogio puede ser mucho más que un simple comentario al pasar.