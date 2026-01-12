¿Irán con intervención militar? La dura amenaza de Donald Trump por las protestas en Teherán

El presidente de Donald Trump aseguró que su administración analiza “algunas opciones muy fuertes” frente al conflicto en Irán , entre ellas una eventual intervención militar. El mandatario estadounidense aseguró que la situación que mantiene al país de Oriente Medio en vilo está bajo evaluación permanente por parte su Gobierno y las Fuerzas Armadas.

A bordo del avión presidencial, periodistas le preguntaron a Trump si Irán había cruzado una línea roja que pudiera derivar en una respuesta directa de Estados Unidos , a lo cual, el jefe de Estado norteamericano respondió: “Están empezando, según parece”.

“Estamos mirando a Irán muy seriamente. El Ejército está mirándolo y nosotros estamos valorando algunas opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión”, manifestó el presidente de los Estados Unidos, haciendo alusión a las masivas protestas en Teherán debido a la crisis económica y al descontento con el régimen ayatolá. En ese marco, Trump agregó que recibe información “cada hora” sobre la evolución de los acontecimientos en territorio iraní.

Tal como lo indica un informe publicado el domingo por The Wall Street Journal , Trump tiene previsto ser informado el martes sobre las alternativas que se manejan para responder a los disturbios en Irán. Precisamente, el diario citó a funcionarios estadounidenses con conocimiento de las deliberaciones internas.

Según la publicación, a la reunión asistirán el secretario de Estado, Marco Rubio ; el secretario de Defensa, Pete Hegseth ; y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine . El encuentro formará parte de un proceso de análisis que, según las mismas fuentes, se encuentra en una fase inicial.

Las opciones consideradas para accionar en Irán abarcan un amplio abanico de medidas diplomáticas, económicas, tecnológicas y hasta militares.

Entre las alternativas que evalúa la administración se incluye el impulso de fuentes antigubernamentales a través de internet, el uso de capacidades de ciberarmamento contra instalaciones militares y civiles iraníes, la imposición de nuevas sanciones económicas y la posibilidad de ataques militares. También se mencionó el eventual envío de terminales del sistema Starlink, el servicio de internet satelital, para facilitar el acceso a la red dentro de Irán.

El reporte señaló que, hasta el momento, el Pentágono no movilizó fuerzas con el objetivo de preparar ataques militares. De acuerdo con funcionarios citados por el medio, cualquier acción de ese tipo requeriría no solo el despliegue de activos ofensivos, sino también medidas adicionales para garantizar la protección de los efectivos estadounidenses desplegados en la región.