Qué dicen desde Venezuela sobre la situación de los presos políticos liberados

En medio de anuncios oficiales poco claros y versiones cruzadas , el debate por la liberación de presos políticos en Venezuela volvió a encenderse. El gobierno habló de excarcelaciones, pero sin precisar cifras ni condiciones, mientras crece la incertidumbre entre familiares y organismos de derechos humanos.

Richard Blanco, diputado nacional venezolano y primer preso político del país, habló este martes en MDZ Radio y fue tajante sobre el comunicado oficial. “Yo no creo en el comunicado”, afirmó, y advirtió que lo que se presenta como liberaciones en realidad no garantiza derechos básicos.

Según explicó, se trata de medidas parciales y restrictivas. “Son excarcelaciones, no libertades plenas. Te dicen que te están soltando, pero tenés que ir a tu casa, no podés salir de tu ciudad ni de tu país. Eso no puede ser una salida respetando los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.

Además, señaló que no existe un número claro de personas detenidas por razones políticas. “Se habló de que iban a soltar a todos los presos políticos , supuestamente más de mil, pero digo supuestamente porque no hay una cifra exacta”, sostuvo.

Durante la entrevista, Blanco describió situaciones extremas que reflejan el nivel de persecución. “Hay gente presa por el simple hecho de tener una foto de María Corina Machado”, aseguró, y agregó que incluso “una persona murió ayer por un comentario que le había pasado alguien conocido”.

Richard Blanco cuestionó al gobierno de Maduro por liberar solo a parte de los presos políticos y sostuvo que en Venezuela no existe una justicia independiente.

También mencionó casos de detenidos con décadas tras las rejas. “Tenemos presos que llevan 23 años en la cárcel de Ramo Verde, tienen la boleta de excarcelación y todavía no los han soltado”, denunció.

En ese marco, reclamó que no se cumplan liberaciones parciales. “Que no esperen más y que suelten a todos, no a ciento y pico, que es lo que prometieron en realidad”, expresó.

La falta de información y el caso Nahuel Gallo

Nahuel Gallo en el video compartido por las autoridades venezolanas Foto: Archivo Un compañero de detención de Nahuel Gallo contó detalles de cómo vive en la prisión.

Otro punto que remarcó fue la ausencia total de información oficial y judicial. “En Venezuela no existe una institución judicial”, afirmó Blanco, al explicar por qué las familias viven en permanente incertidumbre.

Sobre el caso del argentino Nahuel Gallo, el diputado contó: “Hablé esta mañana con la esposa de Nahuel Gallo, María, y la información es la misma; no tiene conocimiento de absolutamente nada”, sentenció.

Estados Unidos, Trump y la presión internacional

En relación al rol de Estados Unidos, Blanco explicó que Donald Trump tomó definiciones concretas. “Trump designó a Delcy Rodríguez y le dio directivas a través de tres puntos”, relató. Según detalló, esos ejes eran el control inmediato de la seguridad y la liberación de presos políticos, y la puesta en marcha de la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente electo. “No han cumplido la primera. El oficialismo sigue a cargo con Rodríguez”, dijo.

También advirtió sobre la situación en las calles. “Aún no pueden brindar seguridad en las calles porque el poder del Cartel de los Soles es terrible”, afirmó.

Machado, el Papa y un escenario abierto

Blanco también se refirió al plano internacional y al liderazgo opositor. Recordó que María Corina Machado se reunió recientemente con el Papa y remarcó el mensaje central: “Nuestro pueblo tiene que ser liberado”.

Además, confirmó que Machado será recibida por Trump y sostuvo que “Edmundo González Urrutia tiene que asumir como presidente”. En ese marco, agradeció al mandatario estadounidense. “Estamos plenamente agradecidos con el presidente de Estados Unidos por la detención de Maduro, que se había tardado mucho”, expresó.

Sin embargo, advirtió que el proceso avanza lento. “Esto es un juego de ajedrez, pero las piezas deberían moverse más rápido”, graficó.

Presión política y un conflicto sin cierre

image

Para Blanco, el gobierno venezolano utiliza las excarcelaciones como parte de una estrategia. “Parece que no les interesa liberar a todos los presos de inmediato para llevar a cabo una jugada política”, analizó. A pesar del escenario adverso, aseguró que la oposición no baja los brazos. “Estamos trabajando para seguir ejerciendo presión”, afirmó.