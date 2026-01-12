Venezuela liberó a otros 24 presos políticos durante la madrugada de este lunes

La organización de derechos humanos Foro Penal informó la madrugada de este lunes sobre la excarcelación de 24 presos políticos en Venezuela.

La ONG venezolana de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos que se encontraban recluidos en dos de los centros penitenciarios más emblemáticos del país: La Crisálida y El Rodeo 1. La información fue difundida a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Quiénes fueron los presos políticos liberados Según los datos compartidos por la organización, en La Crisálida fueron excarceladas nueve personas, cuyos nombres fueron detallados por Foro Penal e incluyen a: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa, Yoli Becerra.

presos políticos X En tanto, en el penal El Rodeo 1 se registraron 15 excarcelaciones, entre ellas las de: Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (ciudadano italiano), Mario Burló (también italiano), Alejandro González de Canales Plaza.

Foro Penal aclaró además que se encuentra verificando otras posibles liberaciones de venezolanos y extranjeros que podrían haber ocurrido durante la misma madrugada, por lo que la cifra de excarcelados podría aumentar en las próximas horas.

Las excarcelaciones forman parte de una serie de liberaciones que se han dado en los últimos días en Venezuela, en un contexto político marcado por tensiones internas y presiones internacionales. Hasta este fin de semana, Foro Penal había confirmado la salida de 17 presos políticos desde el inicio del proceso, mientras que aún más de 780 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, según reportes recientes.