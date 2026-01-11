"Uno trata de ser muy fuerte pero no se puede": el desgarrador relato de la mamá de Nahuel Gallo

Griselda Heredia del Valle expresó su angustia por la falta de información sobre Nahuel Gallo, en medio de la liberación de presos en Venezuela.

Tras el comienzo de las primeras liberaciones de presos políticos, la mamá de Nahuel Gallo contó que no tiene información sobre él.

En el marco de la expectativa por la liberación de presos políticos en Venezuela, la madre del gendarme Nahuel Gallo habló públicamente y manifestó su preocupación ante la ausencia de novedades sobre el estado de su hijo. Según explicaron sólo se liberó al 1% de los detenidos. En total son 22 los presos políticos que recuperaron su libertad.

La familia de Nahuel Gallo atraviesa días de profunda incertidumbre. Según relató su madre, Griselda Heredia del Valle, no cuentan con información clara ni confirmada sobre la situación actual del gendarme detenido.

“No tenemos novedades de él. Todo es muy dudoso sobre lo que se sabe”, expresó la mujer en una entrevista concedida al programa El corresponsal, donde detalló el impacto emocional que vive la familia desde hace más de un año.

Armando Gallo, hermano del gendarme, explicó que dentro del núcleo familiar intentan sostener la tranquilidad a pesar del escenario adverso. “A mi mamá siempre le digo que trate de estar más tranquila, a la espera de una buena noticia. No podemos hacer mucho más”, señaló.

Las declaraciones de la mamá de Nahuel Gallo TN La incertidumbre luego de la liberación de algunos presos políticos Consultada sobre el contexto actual, en medio de versiones sobre posibles liberaciones de presos políticos, Heredia del Valle fue contundente al describir el momento que atraviesan. “Se vive con mucho dolor. Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, afirmó, reflejando el temor constante que acompaña a la familia.