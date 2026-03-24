Volvió a aumentar el combustible este martes en Mendoza y hay subas de hasta $28 por litro

El combustible registró un nuevo ajuste este martes en Mendoza. En las estaciones de servicio de YPF, los incrementos arrancaron en $20 por litro.

El combustible volvió a aumentar en Mendoza en medio del impacto que genera la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El combustible volvió a aumentar este martes en Mendoza, en un contexto internacional marcado por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel y su impacto sobre el mercado energético. La suba ya se sintió en los surtidores de la provincia, con incrementos que arrancaron en los $20 por litro y vuelven a golpear el bolsillo de los conductores.

En el caso de la nafta Súper, ayer se vendía a $1.923 y este martes pasó a costar $1.943, lo que representa una suba de $20 por litro. La Infinia, en tanto, subió de $2.094 a $2.122, con un aumento de $28. También hubo cambios en el gasoil: la Ultra pasó de $2.050 a $2.075, mientras que Infinia Diesel trepó de $2.131 a $2.153.

Este nuevo ajuste en el combustible aparece en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a meter presión sobre el precio del petróleo y eso termina repercutiendo en los valores que pagan los consumidores también en la Argentina.