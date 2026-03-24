Tuberculosis: por qué el diagnóstico temprano es clave en Argentina

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis , la enfermedad vuelve a estar en agenda en Argentina . La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública vigente, con más casos y nuevos desafíos, donde el diagnóstico temprano y las tecnologías de biología molecular resultan determinantes.

La tuberculosis no es una enfermedad del pasado. Aunque durante años fue percibida como erradicada, hoy continúa siendo una de las infecciones más letales a nivel global y mantiene una circulación activa en Argentina .

Los datos actuales lo confirman: según el Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa de notificación creció un 29% respecto al promedio de los últimos años. En 2025 se reportaron más de 17.700 casos , frente a los 13.772 registrados entre 2020 y 2024. Este incremento refuerza la necesidad de fortalecer la detección temprana y garantizar el acceso a diagnósticos oportunos para frenar la propagación de la enfermedad.

Uno de los principales problemas es que la tuberculosis no siempre se presenta de forma clara. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias comunes.

Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Tos persistente

Fiebre

Cansancio

Pérdida de peso

Esta similitud con cuadros como gripe, bronquitis o neumonía retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de contagio en la comunidad.

“En tuberculosis, el mayor problema suele ser la demora en el diagnóstico. “La buena noticia es que hoy contamos con tecnologías que permiten detectarla antes y con mayor precisión”, explica la Dra. Mariángeles Fenés, especialista en infectología del Hospital Carrasco de Rosario.

Los casos de tuberculosis crecen en el mundo, principalmente por el abandono del tratamiento Foto: Shutterstock Los casos de tuberculosis crecen en el mundo, principalmente por el abandono del tratamiento Foto: Shutterstock

Diagnóstico temprano de tuberculosis y biología molecular

"Detectar la tuberculosis a tiempo permite iniciar el tratamiento adecuado, evitar complicaciones y frenar la transmisión. Gracias a las nuevas tecnologías de diagnóstico molecular, ahora podemos hacer detecciones más rápidas y precisas, y mejorar la eficiencia de los programas a través del uso de la misma plataforma para el diagnóstico de múltiples infecciones tales como tuberculosis, HIV, hepatitis o virus respiratorios”, expresó el Dr. Alberto Carena, especialista en enfermedades infecciosas.

En Sudamérica, el acceso a pruebas de diagnóstico rápido molecular pasó del 40% en 2022 al 47% en 2023. Sin embargo, este crecimiento fue menor al registrado entre 2021 y 2022, cuando el aumento había sido del 10%, lo que evidencia que aún existen brechas para fortalecer la detección temprana.

“La biología molecular acorta los tiempos de detección y permite tomar decisiones clínicas más informadas. Eso cambia el recorrido de la enfermedad y mejora las posibilidades de un abordaje más efectivo”, señala la Dra. Fenés.

Tuberculosis en Argentina: avances en diagnóstico y casos reales

Experiencias locales muestran avances concretos. En el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), la implementación de biología molecular mejoró significativamente los tiempos de diagnóstico. Actualmente, este centro procesa alrededor de 35 muestras diarias, con resultados disponibles entre 24 y 48 horas. Esto representa una mejora sustancial frente a los métodos tradicionales, que podían demorar meses.

El Dr. Sergio Lejona, jefe del área de biología molecular del Cemar, destacó que estas tecnologías son más sensibles, específicas y rápidas, lo que permite obtener resultados confiables en el mismo día.

Además, el Cemar cumple un rol clave en la vigilancia epidemiológica, al concentrar muestras no extrapulmonares para diagnóstico molecular de tuberculosis.

Qué hacer ante la sospecha de tuberculosis

Ante síntomas compatibles con tuberculosis, la recomendación es clara: consultar de inmediato a un médico especialista.

Según la OMS, los pasos a seguir incluyen:

Evaluación médica clínica

Indicación de pruebas diagnósticas

Realización de test rápidos basados en biología molecular

Estas pruebas permiten confirmar la enfermedad en menos de 48 horas, incluso en casos resistentes.

En situaciones más complejas —como tuberculosis multirresistente, asociada al VIH o en niños— se requieren estrategias específicas para asegurar una detección precisa y oportuna.