La "advertencia" de Donald Trump a los presos políticos que fueron liberados en Venezuela
El mandatario norteamericano aseguró que Venezuela comenzó la liberación de presos políticos "a lo grande" pero reclamó no olvidar que Estados Unidos "lo hizo posible".
El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió un posteo en su perfil de la red Truth Social, en el destacó el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, pero sorprendió al dedicarles un mensaje especial destinado a valorar el hecho de que al intervención de Estados Unidos "lo hizo posible".
"Venezuela ha empezado el proceso, A LO GRANDE, de liberación a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara e hiciera lo que tenía que hacerse", señaló.
Sin embargo, fue aún más lejos luego al asegurar: "¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no será bueno para ellos. Gracias por su atención en este asunto".
El mensaje previo, el presidente de Estados Unidos había señalado: "Amo al pueblo venezolano. Estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser rica y segura otra vez. ¡Felicitaciones y gracias a todas las personas que lo hacen posible!".
Las últimas horas de Donald Trump y Venezuela
Trump decretó este sábado una "emergencia nacional" para proteger en EE.UU. los ingresos por ventas del petróleo venezolano y este viernes ofreció protección a grandes petroleras con el objetivo de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela.
Mientras, el Departamento de Estado alertó que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU." e instó a sus ciudadanos a salir "inmediatamente", pues la situación es "fluida".
El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberadas un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.
Familiares, activistas, ONG y opositores denuncian que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que han sido liberadas entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, la gran mayoría desde la crisis poselectoral de 2024.
Con información de EFE.