La "advertencia" de Donald Trump a los presos políticos que fueron liberados en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump , escribió un posteo en su perfil de la red Truth Social, en el destacó el proceso de liberación de presos políticos en Venezuela , pero sorprendió al dedicarles un mensaje especial destinado a valorar el hecho de que al intervención de Estados Unidos "lo hizo posible".

" Venezuela ha empezado el proceso, A LO GRANDE, de liberación a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que EE.UU. llegara e hiciera lo que tenía que hacerse", señaló.

Sin embargo, fue aún más lejos luego al asegurar: "¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no será bueno para ellos. Gracias por su atención en este asunto".

El mensaje previo, el presidente de Estados Unidos había señalado: "Amo al pueblo venezolano. Estoy haciendo que Venezuela vuelva a ser rica y segura otra vez. ¡Felicitaciones y gracias a todas las personas que lo hacen posible!".

Trump decretó este sábado una "emergencia nacional" para proteger en EE.UU. los ingresos por ventas del petróleo venezolano y este viernes ofreció protección a grandes petroleras con el objetivo de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela .

Mientras, el Departamento de Estado alertó que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EE.UU." e instó a sus ciudadanos a salir "inmediatamente", pues la situación es "fluida".

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberadas un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

Familiares, activistas, ONG y opositores denuncian que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que han sido liberadas entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, la gran mayoría desde la crisis poselectoral de 2024.

Con información de EFE.