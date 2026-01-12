Venezuela dice que liberó a otros 116 presos políticos y hay ilusión por Nahuel Gallo

El gobierno venezolano hizo el anuncio luego de la liberación de 24 presos durante la madrugada de este lunes. Desde la oposición al chavismo piden cautela y desmienten el dato.

Un compañero de detención de Nahuel Gallo contó detalles de cómo vive en la prisión.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela dijo este lunes que hubo 116 "nuevas excarcelaciones" en las últimas horas de personas que vinculó con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación", sin precisar más detalles.

A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la "revisión integral de causas" ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

comunicado "Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente", afirmó el Ministerio venezolano.

Asimismo, subrayó que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que distintas ONG demandaron información precisa al respecto.

Este anuncio se da días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un "número importante" de personas, aunque el Gobierno no ha hecho pública la cifra total ni los nombres.