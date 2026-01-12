Donald Trump "se atribuyó" la presidencia de Venezuela y Delcy Rodríguez salió al cruce

El presidente Donald Trump difundió una imagen retocada de su biografía de Wikipedia en la que afirmaba que era el "presidente interino de Venezuela".

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump compartió una foto retocada a través de su cuenta en Truth Social que afirmaba que uno de sus cargos era ser el mandatario de Venezuela. La imagen simulaba ser una captura de pantalla de la biografía del mandatario en Wikipedia, con la descripción de "presidente activo de Venezuela" desde enero de 2026.

La declaración de Trump llega una semana después de la operación militar en Venezuela que resultó con la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido y esperando ser juzgado por narcoterrorismo.

Trump presidente de Venezuela Wikipedia La foto retocada que difundió Donald Trump en su red social conocida como Truth Social. Truth Social La respuesta de Delcy Rodríguez La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se vio en la necesidad de aclarar nuevamente este lunes que se encuentra al frente del poder Ejecutivo del país luego de la foto retocada que compartió el mandatario estadounidense.

"Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quien manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela", sostuvo Rodríguez en la transmisión del canal de la Televisión Pública venezolana, aunque sin nombrar a Donald Trump.

Además, la funcionaria señaló que en Venezuela existe una presidenta encargada y calificó de "rehén" a Nicolás Maduro, capturado durante una operación militar estadounidense junto con su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.