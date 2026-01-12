Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos que no sean por temas migratorios

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se opone a conversaciones con Estados Unidos y asegura que las charlas sólo se dan en el "ámbito migratorio".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado este lunes la existencia de conversaciones con el Gobierno estadounidense y ha asegurado que los únicos contactos entre las partes son de carácter "técnico" y se remiten al "ámbito migratorio", unas declaraciones que llegan poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a la isla.

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco... sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", ha recalcado el mandatario de Cuba en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha aclarado que el origen y "extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos y residentes en Estados Unidos", quienes "son empujados allí por esa política fallida y los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano". "Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami", ha afirmado.

Kristi Noem trump Donald Trump está bloqueando aún más a Cuba. Foto Dpa DPA Cuba y sus cumplimientos Además, ha recalcado que "existen acuerdos migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente". "Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", ha apuntado.

El domingo, el propio Trump instó a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.