"No habrá más petróleo ni dinero": la dura advertencia de Donald Trump a Cuba

El presidente de Estados Unidos aseguró que Cuba ya no contará con apoyo venezolano y pidió llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Cuba al asegurar que ya no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela. Según afirmó, la isla dependió durante años de esos recursos a cambio de brindar servicios de seguridad a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El mensaje fue difundido a través de su red social, Truth Social, donde el mandatario sostuvo que la isla ha sostenido su economía durante años gracias al apoyo venezolano. "Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!", explicó.

Además comentó, "La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", en relación a la muerte de 32 cubanos en la operación de Estados Unidos en Caracas.

Captura de pantalla 2026-01-11 113736 Trump además comentó que Venezuela ya no necesitará la protección de Cuba ya que ahora "cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos".