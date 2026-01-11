"No habrá más petróleo ni dinero": la dura advertencia de Donald Trump a Cuba
El presidente de Estados Unidos aseguró que Cuba ya no contará con apoyo venezolano y pidió llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Cuba al asegurar que ya no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela. Según afirmó, la isla dependió durante años de esos recursos a cambio de brindar servicios de seguridad a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El mensaje fue difundido a través de su red social, Truth Social, donde el mandatario sostuvo que la isla ha sostenido su economía durante años gracias al apoyo venezolano. "Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!", explicó.
Además comentó, "La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", en relación a la muerte de 32 cubanos en la operación de Estados Unidos en Caracas.
Trump además comentó que Venezuela ya no necesitará la protección de Cuba ya que ahora "cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos".
La advertencia de Donald Trump a La Habana
Antes de finalizar este mensaje en su red social, Trump advirtió que: "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto.