Miguel Díaz-Canel le respondió a Donald Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

El presidente de Cuba rechazó la advertencia del mandatario estadounidense, quien había instado a La Habana a llegar a un acuerdo y amenazó con cortar el flujo de petróleo y dinero.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió este domingo a la dura advertencia lanzada por su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien había instado a la isla a “alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde” y advirtió que se cortará el flujo de petróleo y dinero proveniente de Venezuela.

“Nadie nos dicta qué hacer”, afirmó Díaz-Canel a través de su cuenta en la red social X, donde remarcó que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana”. En el mismo mensaje, el mandatario sostuvo que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

La respuesta llegó luego de que Trump publicara un mensaje en su red Truth Social en el que aseguró que Cuba dejará de recibir petróleo y apoyo financiero venezolano, al tiempo que lanzó una advertencia directa al Gobierno de La Habana para que llegue a un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”

En su publicación, el presidente estadounidense sostuvo que la economía cubana se sostuvo durante años gracias al respaldo de Caracas, en un esquema que -según afirmó- implicó el envío de personal de seguridad cubano a Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Trump también aseguró que ese vínculo llegó a su fin y reiteró que no habrá “más petróleo ni dinero para Cuba” si no se produce un entendimiento político.