El régimen chavista intenta acercarse a Cuba a pesar de las advertencias de Donald Trump

El régimen chavista de Venezuela reaccionó este domingo a las declaraciones de Donald Trump , quien aseguró que en el marco de la intervención de Estados Unidos , Cuba no iba a recibir más dinero o petróleo desde el país sudamericano. Rompiendo así con una relación de cooperación histórica.

El Ejecutivo aún a cargo, a pesar de la apertura y las imposiciones que desde la Casa Blanca se están implementando, en el comunicado ratificó su postura "histórica" en materia de relación internacional con Cuba y pidió respetar la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, que permiten el "libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional".

" Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos", agregaron.

En otro pasaje, aseguraron que la relación entre Venezuela con el Caribe y Cuba "se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad".

Finalmente, reiteraron "que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza".

El comunicado completo

La advertencia de Donald Trump

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)".

"PERO YA NO MÁS!", aseguró Trump en su red Truth Social, donde recalcó que "la mayoría de esos cubanos están muertos por el último ataque de EE.UU." y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

Así, "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!": "¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.