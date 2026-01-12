Claudia Sheinbaum mantuvo una llamada con Donald Trump: de qué hablaron

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , este lunes. La charla se dio tras las declaraciones del mandatario estadounidense sobre una posible intervención contra los cárteles de droga en territorio mexicano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sheinbaum reveló cómo fue la conversación telefónica que tuvo con su par estadounidense esta mañana. “Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones ”, expresó la mandataria.

La conversación presidencial se produjo luego de días de tensión diplomática tras los comentarios de Trump, quien había declarado públicamente que evaluaba acciones directas contra los cárteles mexicanos, lo que generó diversas reacciones en el ámbito político de ambos países.

Antes del diálogo entre los mandatarios, funcionarios de los dos gobiernos mantuvieron comunicaciones oficiales. Una de las principales fue la que sostuvieron este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

sheinbaum

Según informó el Departamento de Estado norteamericano, Rubio y De la Fuente dialogaron sobre la necesidad de “fortalecer la cooperación para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”. El comunicado también señala que el secretario Rubio “reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México difundió una nota en la que explicó los lineamientos del contacto bilateral. En ese documento, la Cancillería subrayó que la instrucción presidencial fue mantener el diálogo dentro de los principios de “soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.