"Es un pedófilo", la dura acusación de Mark Ruffalo contra Donald Trump en los Golden Globes

La ceremonia de los premios Globo de Oro tuvo como protagonista a diversos actores que protestaron contra el asesinato de una mujer por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Entre ellos, se destacó el intérprete de "Hulk", Mark Ruffalo , cuyas declaraciones generaron polémica en redes sociales.

" Es un pedófilo. Es la peor persona . Si dependemos de la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema”, sentenció al referirse al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump .

Ruffalo es uno de los actores que más activamente denuncian las acciones de la administración Trump, y debido al asesinato de Renee Nicole Good por un agente de ICE en Minnesota el pasado viernes, comenzó una campaña simbolizada en el pin que llevaba el protagonista de Pobres criaturas en su traje en la alfombra roja, con la frase "Be good".

"Es por Renee Nicole Good, que fue asesinada”, contó Ruffalo al ser consultado por el significado del amuleto que completaba su atuendo en la noche de los premios. El juego de palabras quedó explícito: "Sé bueno”, pero también “Sé Wood”, en referencia a la mujer de 37 años que murió baleada durante una redada contra inmigrantes.

Sin mediar pregunta, Ruffalo lanzó una crítica directa al poder político. “Tenemos un vicepresidente que miente sobre lo que está pasando”, afirmó sobre Vance, antes de apuntar también contra Trump por su política internacional, sus causas judiciales y su accionar contra los inmigrantes.

“Estamos en medio de una guerra con Venezuela, que invadimos ilegalmente. Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. La única cosa que le importa es su propia moral. Pero el tipo es un delincuente condenado o un violador condenado. Es un pedófilo. Es la peor persona. Si dependemos de la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema”, sostuvo el actor.

Mark Ruffalo y Emma Stone protagonizan Pobres criaturas. Mark Ruffalo y Emma Stone protagonizan Pobres criaturas.

Ruffalo explicó que su postura tenía una motivación personal y colectiva. “Así que esto es por ella, esto es por la gente en Estados Unidos que hoy está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos. Amo este país y lo que veo que está pasando aquí no es no es Estados Unidos”, concluyó antes de regresar al evento.

El actor no fue el único en manifestarse. Wanda Sykes, Jean Smart, Ariana Grande y Natasha Lyonne también llevaron el pin de la campaña #BeGood. En diálogo con Variety, Sykes fue tajante: “Por supuesto que esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE”. Y agregó: “Sé que hoy hay gente marchando y todo eso, y tenemos que alzar la voz”.

“Tenemos que salir y terminar con este gobierno corrupto porque es horrible lo que le están haciendo a la gente”, sostuvo la actriz.

golden globes be good

La campaña #BeGood fue impulsada por Marmot, Move On, National Domestic Workers Alliance y Working Families Power, junto a referentes de la industria del entretenimiento, según publicó PageSix. La iniciativa también busca honrar la memoria de Keith Porter, asesinado por un agente de ICE fuera de servicio en Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo, y apunta a promover un mensaje de empatía y responsabilidad social frente al clima de tensión que atraviesa el país.