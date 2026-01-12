"Marco Rubio será presidente de Cuba": la opción que "suena bien" para Donald Trump

Donald Trump sugirió este lunes en un posteo de su red social Truth Social que la posibilidad de que el secretario de Estado, Marco Rubio , se convierta en presidente de Cuba "le sonaba bien". Las palabras del mandatario llegan en un contexto de tensión con la isla, la cual fue advertida de, en el caso de no llegar a un acuerdo, Estados Unidos impondrá un endurecimiento de las sanciones y posibles medidas de fuerza.

En la red social del propio presidente de los Estados Unidos, Trump respondió el comentario de un usuario del 8 de enero que afirmaba que " Marco Rubio será presidente de Cuba " seguido de un emoji de risa para evidenciar la ironía. No obstante, el mandatario contestó con un: "¡Suena bien para mí!".

La declaración de Trump llega una semana después de la operación militar en Venezuela que resultó con la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido y esperando ser juzgado por narcoterrorismo. En ese contexto, el eje de la Casa Blanca giró hacia Cuba, histórico aliado político y comercial del chavismo.

En los momentos previos al posteo, el presidente estadounidense había insitado al gobierno de Cuba a "alcanzar un acuerdo" con el objetivo de evitar empeorar la situación y lanzó una advertencia de que la isla dejaría de recibir petróleo.

“Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no!“, escribió Trump en Truth Social.

Trump Cuba Truth Social

El final del mensaje fue contundente para la isla: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto".

Marco Rubio: la pieza crucial del armado de Trump

Días antes, Marco Rubio (hijo de inmigrantes cubanos) ya había marcado una postura de fuerte confrontación. En una conferencia de prensa en Florida junto a Donald Trump, lanzó una advertencia directa: “Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”.

En Washington, diplomáticos y especialistas en América Latina subrayan que Rubio es uno de los funcionarios con mayor conocimiento de la región, respaldado por más de una década de experiencia en áreas vinculadas a política exterior e inteligencia durante su paso por el Senado.

Marco Rubio Marco Rubio defendió la decisión de Estados Unidos de atacar lanchas en el Caribe. Foto Efe EFE

A lo largo de su carrera, sostuvo una agenda alineada con una línea dura frente a lo que define como una amenaza izquierdista en América Latina, con Caracas como eje, en alianza con La Habana y con el acompañamiento de gobiernos como los de Nicaragua y Bolivia.

"Hasta la última gota de sangre": el contraataque del presidente de Cuba

Horas después de las advertencias, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, salió a responder con un mensaje contundente publicado en X. En su descargo, acusó a Estados Unidos de transformar “todo en negocio”, lo responsabilizó por la crisis económica que atraviesa la isla y ratificó la voluntad de resistencia del gobierno cubano.

“No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, escribió el mandatario. Luego profundizó su crítica: “Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza”.

Miguel Díaz-Canel El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió sobre Estados Unidos y Venezuela. Foto Efe EFE

En el tramo final del mensaje, Díaz-Canel elevó aún más el tono y reivindicó la soberanía del país: “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.