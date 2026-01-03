El particular tuit del segundo de Marco Rubio tras el arresto de Maduro
El segundo del secretario de Estado Marco Rubio realizó un particular posteo tras la detención del dictador de Venezuela Nicolás Maduro.
Dan Scavino es el actual subjefe de gabinete de la administración de Donald Trump y en las horas posteriores a la detención de Nicolás Maduro realizó un particular posteo que muestra a la imagen del propio Maduro desafiante, advirtiendo que vengan a buscarlo a su lugar residencial en el Palacio de Miraflores, y acto seguido se ve la figura de un águila y luego las descargas de las bombas que realizaron las fuerzas armadas antes de irrumpir en Caracas para el arresto del dictador venezolano.
"Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarden en llegar cobardes" se le escucha decir a Maduro en la edición que sigue con una voz en off que pide que se bendiga a los Estados Unidos de América, mientras se ve al águila y se escucha el hit de AC/DC Thunderstruck y concluye con los bombardeos previos a su detención.
Daniel Joseph Scavino Jr., nacido el 14 de enero de 1976, es un asesor político estadounidense y exgerente de un club de golf que se desempeña como subjefe de gabinete de la Casa Blanca desde 2025 bajo las órdenes del secretario de Estado Marco Rubio.