El particular tuit del segundo de Marco Rubio tras el arresto de Maduro

Dan Scavino es el actual subjefe de gabinete de la administración de Donald Trump y en las horas posteriores a la detención de Nicolás Maduro realizó un particular posteo que muestra a la imagen del propio Maduro desafiante, advirtiendo que vengan a buscarlo a su lugar residencial en el Palacio de Miraflores, y acto seguido se ve la figura de un águila y luego las descargas de las bombas que realizaron las fuerzas armadas antes de irrumpir en Caracas para el arresto del dictador venezolano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanScavino/status/2007531054450794588&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/Ud7R20cCOB — Dan Scavino Jr. (@DanScavino) January 3, 2026 "Vengan por mí, aquí los espero en Miraflores, no se tarden en llegar cobardes" se le escucha decir a Maduro en la edición que sigue con una voz en off que pide que se bendiga a los Estados Unidos de América, mientras se ve al águila y se escucha el hit de AC/DC Thunderstruck y concluye con los bombardeos previos a su detención.