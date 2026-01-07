Marco Rubio explicó cómo será la transición en Venezuela y habló de tres fases

La cuarentena: Rubio explicó que EE. UU. mantiene un bloqueo naval activo (denominado "cuarentena") para impedir que el petróleo sancionado salga del país. "Es nuestra mayor influencia", afirmó.

Incautación de crudo: El plan contempla la confiscación de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que actualmente están estancados debido a las sanciones (mencionando específicamente a Argentina como país sancionado vinculado a estos cargamentos).

Venta y distribución: Este petróleo se venderá a precios de mercado global (sin los descuentos previos del régimen). Los fondos serán administrados por EE. UU. para "beneficiar al pueblo venezolano" y no a la corrupción.