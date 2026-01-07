Marco Rubio explicó cómo será la transición en Venezuela y habló de tres fases
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, detalló ante el Congreso la hoja de ruta estratégica de la administración de Donald Trump para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
El plan que propuso Marco Rubio
Fase 1: estabilización y "cuarentena petrolera"
El objetivo inmediato es evitar un vacío de poder y asegurar el control de los recursos estratégicos.
La cuarentena: Rubio explicó que EE. UU. mantiene un bloqueo naval activo (denominado "cuarentena") para impedir que el petróleo sancionado salga del país. "Es nuestra mayor influencia", afirmó.
Incautación de crudo: El plan contempla la confiscación de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que actualmente están estancados debido a las sanciones (mencionando específicamente a Argentina como país sancionado vinculado a estos cargamentos).
Venta y distribución: Este petróleo se venderá a precios de mercado global (sin los descuentos previos del régimen). Los fondos serán administrados por EE. UU. para "beneficiar al pueblo venezolano" y no a la corrupción.
Seguridad marítima: Recientemente se confirmó la incautación de dos buques petroleros (Marinera y Sophia) en el Atlántico Norte y el Caribe.
Fase 2: recuperación económica y reconciliación
Una vez estabilizado el entorno, el foco girará hacia la apertura de mercados y la paz interna.
Apertura de mercados: Se garantizará que empresas estadounidenses y occidentales tengan acceso justo al mercado venezolano para reconstruir la infraestructura petrolera "gravemente rota".
Inversión masiva: Se estima que la reactivación total de la industria podría requerir más de USD 100.000 millones en inversiones a largo plazo.
Reconciliación nacional: Se iniciará un proceso para amnistiar y liberar a presos políticos y permitir el regreso de figuras de la oposición exiliadas para reconstruir la sociedad civil.
Fase 3: transmisión y elecciones
La etapa final busca la normalización democrática e institucional del país.
Solapamiento de fases: Rubio indicó que estas etapas no son estrictamente lineales y pueden superponerse según avance la cooperación de las autoridades interinas (actualmente encabezadas de facto por Delcy Rodríguez bajo supervisión de EE. UU.).