Marco Rubio habló con Pablo Quirno y le agradeció el apoyo argentino al operativo que capturó a Nicolás Maduro

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio se contactó en las últimas horas con el canciller Pablo Quirno , y le agradeció el alineamiento claro de la Casa Blanca a la incursión militar realizada en Caracas, con el objetivo de detener al líder chavista y debilitar el poder del régimen en el país sudamericano.

“El día de hoy el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno , para conversar sobre la operación selectiva de aplicación de la ley que se llevó a cabo en Venezuela el 3 de enero”, dice un comunicado oficial del Departamento de Estado.

“El secretario Rubio agradeció al ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para hacer frente al narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”, agrega el escrito, que cuenta con textuales del viceportavoz Tommy Pigott .

Se trata del primer acercamiento formal entre el Gobierno argentino y el estadounidense luego del despliegue militar. Si bien en la Casa Rosada confirmaron comunicaciones con Rubio y otros funcionarios, ocurrió en un contexto informal y con el objetivo de "mostrarse a disposición" de lo que se necesite.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también participó en la rueda de prensa del pasado 3 de enero donde se ofrecieron detalles de la captura de Maduro.

Fuentes oficiales consultadas por MDZ, subrayaron este martes que el Gobierno argentino “apoya incondicionalmente a Trump” y “se alineará con todo lo que implemente”, con relación a otro posible avance militar en Venezuela o incluso una eventual negociación pública con el resto de los funcionarios chavistas. En ese sentido, los libertarios dejaron de hablar de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, a quienes marcaban como los próximos dirigentes para encabezar la nueva etapa de Venezuela, y se muestran a la espera de que Donald Trump termine definiendo cómo se dará esta transición.

“No hay que apresurarse sobre lo que se dice sobre la transición”, dicen ahora desde el entorno de Milei, y añadieron que la captura de Maduro “fue una operación de liberación completamente exitosa y quirúrgica”.

“Estados Unidos toma el control de la situación. Somos respetuosos de lo que defina el gobierno de Trump en ese sentido. Apoyamos cualquier acción que haga Estados Unidos. Estamos alineados por completo”, señalaron los funcionarios con despacho en Balcarce 50, quienes concuerdan con Trump que es “imposible” llamar a elecciones en Venezuela en el corto plazo y eluden referirse a los dos líderes opositores del país sudamericano, aludiendo a que supuestamente el chavismo cuenta con la suficiente estructura para volver a realizar un fraude.

En las últimas horas, el Gobierno confirmó que Milei habló con su par francés Emmanuel Macron sobre el estado de situación en Venezuela, aunque evitaron confirmar precisiones de la comunicación. Solo atinaron que no hubo un plan consensuado con otro país para promover la llegada de Edmundo González Urrutia al poder.

En otro aspecto importante a la realidad que vive hoy Venezuela, el Gobierno se esperanza que esta posición de Estados Unidos frente al régimen obligue a los líderes chavistas a que liberen a los presos políticos, entre ellos al gendarme argentino Nahuel Gallo. “Caído el régimen, creemos más probable que liberen a Nahuel Gallo ”, sentenciaron los funcionarios, con contacto diario con el presidente.