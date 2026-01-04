Marco Rubio advierte que se le dará "una oportunidad" a los restos del chavismo "de resolver los problemas"

El secretario de Estado de los EEUU Marco Rubio comunicó que se mantiene abierta la puerta a una negociación con los restos del régimen chavista, luego de la caída del dictador Nicolás Maduro . Tras ser nominada como presidente interina Delcy Rodríguez , el funcionario de Trump fue entrevistado sobre la continuidad de la situación en Venezuela, luego del operativo militar que extrajo a Maduro del corazón de Caracas.

“Todos los problemas que teníamos cuando estaba Maduro, aún tienen que ser resueltos. Le vamos a dar la oportunidad a esta gente a resolverlos. Hasta que no lo hagan, van a seguir recibiendo presión”, señaló en diálogo con la prensa norteamericana.

Por otra parte, Rubio, aseguró este domingo que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela, un día después de la operación relámpago de Washington que derivó en la detención de Maduro.

"No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela" dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. "Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro", agregó Rubio.

A su vez, el funcionario de la Casa Blanca advirtió este domingo que su país continuará atacando a embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico dentro de la campaña antidrogas que Washington realiza en el Caribe e insinuó que seguirían confiscando petroleros sancionados.

"Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos", dijo Rubio El jefe de la diplomacia de EE.UU. agregó que su país seguirá "incautando las embarcaciones que estén sancionadas con órdenes judiciales", en aparente referencia a las confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano que Washington realizó en las últimas semanas para presionar al Gobierno del ahora prisionero Maduro.

Según Rubio, estas acciones servirán para que Caracas "resuelva" sus problemas. "Seguiremos haciendo eso, y potencialmente otras cosas, hasta que los asuntos que necesitamos ver resueltos sean abordados", agregó sobre el Ejecutivo venezolano, liderado por la antigua vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

También insistió en que EE.UU. no está "en guerra con Venezuela" sino contra "contra las organizaciones de narcotráfico" y afirmó que ya han dado un "gran avance" en este sentido con la captura de Maduro, al que la Administración del presidente, Donald Trump, acusa de liderar el oscuro Cartel de los Soles.

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, advirtió este sábado que EE.UU. mantendrá activo el amplio despliegue militar que mantiene en el Caribe dentro de su campaña contra el narcotráfico tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Nuestras fuerzas permanecen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poder, defenderse a sí mismas y nuestros intereses en el área", especificó Caine en una rueda de prensa junto Trump y Rubio para informar sobre el operativo relámpago para sacar al venezolano de Caracas.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico desde Venezuela, Trump ordenó desde finales de agosto pasado un enorme despliegue militar en el Caribe. Bajo la operación 'Lanza del Sur', Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 lanchas que acusa de transportar drogas y ha matado a al menos 110 de sus ocupantes.