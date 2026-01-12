Corea del Norte acusa a Estados Unidos de "desprecio" por la ONU y denuncia "actos criminales"

"Realizan actos reprobables e inmorales, y se burlan de lo que es la ONU con sus metas egoístas", apuntaron desde Corea del Norte.

La Corea del Norte de Kim Jong Un es una potencia militar enfrentada a Estados Unidos.

Las autoridades de Corea del Norte han denunciado este lunes el "desprecio" de Estados Unidos por "la existencia de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- con sus "actos criminales" y han afirmado que, en vez de analizar las actuaciones de Pyongyang, habría que abordar las medidas "lamentables" que Washington pone en marcha.

Así lo han expresado en un comunicado difundido por la agencia de noticias norcoreana KCNA, donde han criticado los planes de la ONU de analizar supuestas violaciones por parte de Corea del Norte a las sanciones internacionales impuestas en su contra.

"Lo que debería ser puesto en duda y habría que discutir ampliamente en el seno de la ONU es el asunto pendiente de que Estados Unidos lleva a cabo actos criminales atroces", han aclarado, aunque no han hecho referencia a casos concretos.

En este sentido, han acusado a Washington de "seguir utilizando de manera irracional la ONU para satisfacer sus propios intereses geopolíticos, algo que nunca debería haberse permitido".

Corea del Norte cree que se burlan de la ONU "Realizan actos reprobables e inmorales, y se burlan de lo que es la ONU con sus metas egoístas", han apuntado.