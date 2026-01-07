Corea del Sur quiere a Xi Jinping de China como mediador por la paz con Corea del Norte

El presidente de Corea del Sur ha pedido a su par Xi Jinping, de China, "mediar" para lograr la paz en la convulsionada península de Corea.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha pedido este miércoles a su homólogo chino, Xi Jinping, desempeñar el papel de "mediador" frente a Corea del Norte, un país con el que sigue técnicamente en guerra a pesar del armisticio acordado en 1953.

"Hay algo que quiero pedir a la parte china. Quiero que China desempeñe un papel de mediador en los asuntos de la península de Corea, incluida la cuestión nuclear de Corea del Norte", ha aseverado Lee dos días después de reunirse con Xi el lunes en Pekín, la capital china, durante su visita al gigante asiático.

Te Podría Interesar Copa Davis: la sorpresiva lista de Argentina para el debut ante Corea del Sur

En este sentido, el presidente surcoreano ha indicado que "todos los canales" entre las dos Coreas permanecen "bloqueados" ante la falta de confianza entre las partes, que siguen tratándose de manera "hostil" a pesar de que Seúl busca ahora un acercamiento, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El pedido de Corea del Sur Ya el lunes, Lee instó a Xi a explorar vías conjuntas para lograr la paz en la península de Corea. Así, subrayó la importancia de contar con una "cooperación bilateral" para alcanzar la paz a medida que Corea del Norte sigue realizando ensayos balísticos y dijo estar dispuesto a trabajar con China para "buscar vías alternativas" que favorezcan este acuerdo.