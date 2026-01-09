Karina Milei fue al teatro y vio la obra donde actúa el marido de Patricia Bullrich

La secretaria general de la Presidencia asistió a la función en calle Corrientes en el regreso de la comedia a la temporada de verano

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en una función teatral sobre la avenida Corrientes para ver la obra "¿Qué somos?", que volvió a escena en su temporada de verano. En el elenco participa Guillermo Yanco, abogado y empresario, pareja de la senadora Patricia Bullrich, quien también asistió a la función.

Posteo Bullrich teatro El posteo de Patricia Bullrich junto a su esposo, Guillermo Yanco. Fuente: X Figuras del Gobierno en la sala El evento tuvo lugar en el Nuevo Teatro La Casona, sala en la que la comedia retomó sus presentaciones luego de una primera temporada realizada entre octubre y noviembre del año pasado. La presencia de Karina Milei se dio en un contexto de distensión para distintas figuras del oficialismo, previo a un mes de febrero marcado por la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso.

Además de la secretaria general, en la función se hicieron presentes otros referentes del Poder Ejecutivo y del ámbito institucional. Entre ellos estuvieron el secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quienes también asistieron al espectáculo en la reapertura de la temporada teatral de verano.

La asistencia de funcionarios nacionales se sumó a la de otros invitados vinculados a la política y la cultura. El público incluyó a Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, entre otras figuras que acompañaron la presentación en la sala ubicada en la tradicional arteria teatral porteña.

Guillermo Yanco y su recorrido artístico Guillermo Yanco, abogado y empresario, integra el elenco de ¿Qué somos? y cuenta con antecedentes en el ámbito teatral desde 2013. Su debut se produjo en la obra El evento texto, de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón, experiencia que marcó su ingreso a la escena porteña.