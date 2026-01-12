Indignante: denuncian que un médico de La Plata pidió en sus redes sociales por el asesinato de judíos

Un médico fue denunciado penalmente tras la difusión de publicaciones en la red social X con contenido de extrema violencia y antisemitismo.

Un médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata fue denunciado penalmente este lunes luego de que salieran a la luz polémicos mensajes con contenido antisemitista y de extrema violencia que habría publicado en la red social X (ex Twitter).

El @miqveas_ que llama a cortar la yugular de los judíos, y que borró su cuenta, es residente de terapia intensiva del Hospital General José de San Martín de La Plata.

Imagino que ya mismo tomarán cartas en el asunto las autoridades, pero que las redes hagan lo suyo. pic.twitter.com/luCjZbedar — Dani Lerer (@danilerer) January 12, 2026



Imagino que ya mismo tomarán cartas en el asunto las autoridades, pero que las redes hagan lo suyo. pic.twitter.com/luCjZbedar — Dani Lerer (@danilerer) January 12, 2026 La denuncia que apunta contra el médico La denuncia fue impulsada por el abogado Jorge Monastersky y recayó, por sorteo, en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Además de la acción penal, el letrado solicitó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires la inhabilitación urgente del profesional, al advertir sobre el presunto riesgo que podría implicar para la población judía que se atiende bajo su cuidado médico.

Denuncia presentada.



Que vengo a formular denuncia penal a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, consistentes en instigación pública a cometer homicidio, incitación al odio y a la violencia, amenazas colectivas y apología del delito, en… pic.twitter.com/roKKpjfKZS — Dr.Jorge Monastersky (@jorgemonasOK) January 12, 2026

Entre los mensajes que generaron mayor repudio, se encuentra un posteo en el que el médico utilizaba terminología anatómica para expresar una amenaza de extrema violencia contra la comunidad judía. El contenido fue calificado como incitación al odio y a la violencia, lo que motivó la presentación judicial.