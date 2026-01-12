Indignante: denuncian que un médico de La Plata pidió en sus redes sociales por el asesinato de judíos
Un médico fue denunciado penalmente tras la difusión de publicaciones en la red social X con contenido de extrema violencia y antisemitismo.
Un médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata fue denunciado penalmente este lunes luego de que salieran a la luz polémicos mensajes con contenido antisemitista y de extrema violencia que habría publicado en la red social X (ex Twitter).
La polémica frase del médico en redes sociales
La denuncia que apunta contra el médico
La denuncia fue impulsada por el abogado Jorge Monastersky y recayó, por sorteo, en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Además de la acción penal, el letrado solicitó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires la inhabilitación urgente del profesional, al advertir sobre el presunto riesgo que podría implicar para la población judía que se atiende bajo su cuidado médico.
Te Podría Interesar
El caso tomó estado público tras un relevamiento realizado por el analista internacional Daniel Lerer, quien detectó y difundió las publicaciones atribuidas al médico Miqueas Martínez Secchi antes de que el profesional eliminara su cuenta en la red social.
Entre los mensajes que generaron mayor repudio, se encuentra un posteo en el que el médico utilizaba terminología anatómica para expresar una amenaza de extrema violencia contra la comunidad judía. El contenido fue calificado como incitación al odio y a la violencia, lo que motivó la presentación judicial.
La causa ahora busca determinar la responsabilidad penal del profesional y evaluar si sus expresiones constituyen delitos contemplados en la legislación vigente, en un contexto de fuerte repudio social y preocupación por la gravedad de los mensajes difundidos.