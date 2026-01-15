Los dos importantes anuncios que dio Diego Santilli sobre la ruta a Chile y la 40

El ministro del Interior dio detalles respecto a las dos rutas nacionales más importantes que hay en Mendoza y con obras que se esperan a futuro.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, dio precisiones este jueves respecto a cuándo se retomarán las obras que están suspendidas en la ruta 40 al norte, donde se realizará una doble vía entre el Aeropuerto internacional y el ingreso al departamento de Lavalle.

Novedades de la ruta 40 y la ruta a Chile (ruta 7) En diálogo con la prensa en Luján de Cuyo, el funcionario del presidente Javier Milei sostuvo que "en los próximos días" se retomarán las obras que están actualmente en un 55% de avance y que fueron suspendidas en el comienzo de la gestión libertaria.

Diego Santilli alfredo cornejo natalio mema allasino hospital de lujan 3 Diego Santilli visitó el hospital de Luján. Alf Ponce/MDZ Además, señaló que en el mes de febrero se llamará a licitación para la reforma estructural de la ruta 7 en el tramo de Mendoza, tanto en el que va desde el Arco Desaguadero en La Paz hasta el inicio de la Variante Palmira; como así también desde Agrelo hasta el cruce a Chile en Alta Montaña, que sin dudas es el tramo más destruido y complejo.

Tanto el gobernador Alfredo Cornejo, como sus principales ministros, habían hecho referencia a estos temas y que se iban a poner sobre la mesa con el funcionario nacional.

Esta semana, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue contundente sobre la ruta 7, al indicar que es "la preocupación principal que tenemos".