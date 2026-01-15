Los dos importantes anuncios que dio Diego Santilli sobre la ruta a Chile y la 40
El ministro del Interior dio detalles respecto a las dos rutas nacionales más importantes que hay en Mendoza y con obras que se esperan a futuro.
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, dio precisiones este jueves respecto a cuándo se retomarán las obras que están suspendidas en la ruta 40 al norte, donde se realizará una doble vía entre el Aeropuerto internacional y el ingreso al departamento de Lavalle.
Novedades de la ruta 40 y la ruta a Chile (ruta 7)
En diálogo con la prensa en Luján de Cuyo, el funcionario del presidente Javier Milei sostuvo que "en los próximos días" se retomarán las obras que están actualmente en un 55% de avance y que fueron suspendidas en el comienzo de la gestión libertaria.
Además, señaló que en el mes de febrero se llamará a licitación para la reforma estructural de la ruta 7 en el tramo de Mendoza, tanto en el que va desde el Arco Desaguadero en La Paz hasta el inicio de la Variante Palmira; como así también desde Agrelo hasta el cruce a Chile en Alta Montaña, que sin dudas es el tramo más destruido y complejo.
Tanto el gobernador Alfredo Cornejo, como sus principales ministros, habían hecho referencia a estos temas y que se iban a poner sobre la mesa con el funcionario nacional.
Esta semana, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue contundente sobre la ruta 7, al indicar que es "la preocupación principal que tenemos".
"Ustedes saben el desastre que estamos teniendo este año en la ruta 7, que lamentablemente no es distinto a años anteriores, hay un déficit de infraestructura muy importante y vamos a esperar definiciones sobre la licitación que tiene que hacer Nación sobre ese tramo". expresó.
Y sobre la ruta 40 al norte, recordó que Lisandro Catalán, quien precedió a Santilli como ministro del Interior, había dejado el "anuncio" a futuro sobre la concreción de la obra de la ruta 40 entre el Aeropuerto y Lavalle. "La última vez que estuvo Lisandro Catalán, nos comentó que ya iba a comenzar, queremos saber el estado actual", indicó.