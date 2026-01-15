Diego Santilli se reúne con Alfredo Cornejo: la reforma laboral es el eje central

El ministro del Interior, Diego Santilli , se reunirá este jueves con los gobernadores de Mendoza , Alfredo Cornejo , y de San Juan, Marcelo Orrego , al retomar la gira por las provincias en busca de apoyos para la reforma laboral.

La cita con Cornejo será por la mañana, mientras que, por la tarde, Santilli hará lo propio con Orrego.

El mendocino fue uno de los gobernadores aliados que ya anticipó su respaldo a la reforma laboral, que el Gobierno pretende sancionar en febrero, e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa.

“La reforma se quedó corta porque creo que, en algunos puntos, se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Hubiera avanzado más a fondo ”, sostuvo el mandatario provincial.

El viernes a las 14, en tanto, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto , a quien el funcionario iba a ver el martes último antes de que el vuelo desde Santa Rosa debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.

Ese mismo día, el ministro del Interior estará por la tarde en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes, en tanto, iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

El Gobierno hace reset

Para ese mismo viernes, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.

Pasados los días habilitados para que los funcionarios y legisladores se tomen vacaciones, el Poder Ejecutivo buscará accionar los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo con la sanción en febrero de la reforma laboral.

Manuel Adorni 30-12-25 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa política del Gobierno. Presidencia

Algunos de los alfiles designados por la cúpula libertaria para el despliegue de la estrategia ya movieron sus cartas: la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, anticipó que convocará a una comisión, que funcionará a partir del próximo viernes a cargo de la abogada Josefina Tajes y estará dedicada a estudiar y discutir las objeciones de los sectores que proponen alternativas.

El 26 de enero, en tanto, los senadores debatirán sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días de febrero.

El proyecto de reforma laboral es una de las principales obsesiones de la administración libertaria, que intenta afinar el debate antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero.