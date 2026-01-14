Rutas y reformas: los planteos que recibirá Diego Santilli en su visita a Mendoza

Este jueves llegará a la provincia el ministro del Interior, Diego Santilli , con el objetivo principal de discutir pormenores del proyecto de ley de Reforma Laboral, con la que el Gobierno nacional pretende arrancar bien el año en el Congreso, con una votación prevista para febrero en la Cámara de Senadores.

El funcionario de Javier Milei comenzó hace algunos días con diversos encuentros con gobernadores, y esta semana será el turno del mendocino Alfredo Cornejo .

En Mendoza hay unidad con la gestión del libertario Javier Milei, y no se prevén problemas a la hora de la votación o del apoyo de los senadores y diputados nacionales. No obstante, hay algunos puntos que se pondrán sobre la mesa en el encuentro entre el Gobernador y el ministro.

Uno de ellos tiene que ver con el costo fiscal que tiene consigo la reforma laboral, debido a que se prevé la disminución en el pago del Impuesto a las Ganancias, lo que afectará de lleno en las cuentas provinciales, teniendo en cuenta que Ganancias es un impuesto coparticipable . Tal como marcó a MDZ el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, la Provincia está de acuerdo con los principales puntos de la Reforma Laboral, inclusive con el costo fiscal de la medida, que está prevista en unos $45.300 millones menos para Mendoza en 2027.

No obstante, el Gobierno analiza un punto que ha sido solicitado por parte del otros gobernadores, que es la posibilidad de posponer el ajuste 2027-2028. Es decir, postergar la disminución de alícuotas de Ganancias que pagan las empresas y en las cuales se prevé que las que están al 35% bajen al 31,5%; y las que están al 30% que bajen al 27%.

Según dijo este martes en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Natalio Mema, se plantearán también "algunos pedidos de algunas cámaras, específicamente para algunos artículos en particular".

El ministro de Gobierno, Natalio Mema. El ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Gobierno

También se intentará mantener la influencia de la propuesta que se hizo por parte de Mendoza hacia la reforma laboral, que está direccionada al empleo joven y que ingresó en el dictamen votado en el Senado.

La propuesta que entregó Alfredo Cornejo fue que no se paguen contribuciones patronales ni aportes sindicales en los primeros dos años de la contratación de un joven menor a 30 años (que sólo se abone la ART y obra social). Todo esto se da con un dato que es contundente: casi el 20% de los jóvenes entre 18 a 30 años están desocupados o trabajan en la informalidad.

Rutas nacionales en pésimo estado

Mema señaló que volverán a insistir y hacer hincapié en las rutas nacionales, que están en un estado realmente deplorable y cuyo arreglo es exclusivo de Nación (ndr: más allá de los tramos que está encarando Mendoza con sus propios recursos).

Aquí entran la ruta 7 en el camino hacia Alta Montaña; así como también la ruta 40 en dirección a San Juan o los recordados puentes caídos en el Valle de Uco hace ya 5 y 6 años respectivamente (en 2020 y 2021).

ruta 7 baches pozos pavimento (1) El estado desastroso de la Ruta 7. Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre la ruta 7, Mema fue contundente: "La preocupación principal que tenemos es la ruta 7 entre el arco Desaguadero y el límite con Chile. Ustedes saben el desastre que estamos teniendo este año en la ruta 7, que lamentablemente no es distinto a años anteriores, hay un déficit de infraestructura muy importante y vamos a esperar definiciones sobre la licitación que tiene que hacer Nación sobre ese tramo". expresó.

Agregó que están a la espera de novedades sobre la concreción de la obra de la ruta 40 entre el Aeropuerto y Lavalle. "La última vez que estuvo Lisandro Catalán (exministro del Interior), nos comentó que ya iba a comenzar, queremos saber el estado actual, así que seguramente tenemos temas varios para conversar con Santilli", indicó.