Nuevos puentes, un tercer carril y más conexiones en Luján: cómo será el nuevo Acceso Sur

El Gobierno Provincial publicó este viernes los borradores de los pliegos de las obras de transformación del Acceso Sur (ruta nacional 40) en la zona de Luján de Cuyo, en el tramo que arranca en calle Juan José Paso -límite con Maipú- hasta el cruce con la Variante Palmira, en la ruta 7 camino hacia Chile.

En total, serán 15,7 kilómetros, donde habrá un área de fuerte impacto, con tres nuevos puentes y una tercera trocha (carril) en un tramo, además de todo lo que será la reconstrucción y mejoramiento de la calzada a nivel integral, más nuevos accesos y conexiones a calles internas del departamento de Luján.

Toda esta transformación de la ruta nacional se realizará con recursos provinciales, provenientes de los fondos del Resarcimiento por los perjuicios por la Promoción Industrial. El presupuesto oficial es de U$S 60 millones, equivalente a $88.912 millones (según el tipo de cambio oficial).

Los pliegos estarán disponibles todo el mes y está previsto que el 20 de febrero se realice la apertura de sobres con las ofertas de cada una de las empresas que, además de presupuestar las obras , deberán ofrecer alternativas de cómo será la circulación en la zona en momentos de obra.

Los anuncios se dieron en Casa de Gobierno, en un acto en el que participó el gobernador Alfredo Cornejo; el intendente de Luján, Esteban Allasino; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui.

image

Precisamente fue Baduí quien dio los detalles de la obra que, tal como ocurre con el Acceso Este, tendrá un tramo dividido en dos secciones con el objetivo de agilizar las obras por parte de la empresa que gane cada una de las licitaciones (una empresa no podrá ganar ambas secciones).

Puentes, tercer carril y conexiones en el Acceso Sur en Luján

Primera sección (desde Paso a Azcuénaga)

La primera sección será la más compleja y consiste en una intervención de 7,72 kilómetros que van desde Paso hasta calle Azcuénaga (ingreso a Luján centro), con un presupuesto de U$S 42 millones ($62.218 millones) y un plazo de obra de 24 meses.

Allí se realizará la ampliación de la doble vía, con una tercera trocha en ambos sentidos, la cual deberá estar lista cuando se cumplan los 14 meses de obra.

Además se construirán tres nuevos puentes. Uno que unirá la calle Malabia, otro en Castro Barros y el tercer puente unirá la calle Zapiola, lo que mejorará la comunicación en la zona y descongestionará los puentes existentes en Aráoz y Boedo.

acceso sur baches pozos godoy cruz lujan remolque sin patente (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

Pero también se ampliarán los puentes de calles Bulnes y Anchorena, y se construirán nuevas rotondas en el costado Este de calles Aráoz y Azcuénaga, para mejorar los ingresos y egresos al Acceso Sur.

Según Badui, el objetivo central de la obra es “restaurar la capacidad estructural de la vía y aumentar el nivel de servicio, elevando significativamente la seguridad vial".

Segunda sección (desde Azcuénaga a Variante Palmira)

La segunda sección consta de 8 kilómetros que va desde la calle Azcuénaga hasta llegar al empalme con la Variante Palmira y la ruta 7 con destino a Chile.

La inversión será de U$S 26 millones ($26.694 millones) en un plazo de obra de 12 meses.

El trabajo será más simple (comparado con la primera sección) con un reencarpetado integral de la calzada, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos. Se intervendrá en los ingresos y egresos de las calles Quintana y Olavarría.

Según explicó Badui, esta intervención permitirá “recuperar condiciones óptimas de rodamiento en un corredor clave para la logística, el transporte de carga y el comercio internacional”.