Oficializaron a Fernando Iglesias como el embajador ante la Unión Europea

El Gobierno firmó hoy el decreto para designar oficialmente a Fernando Iglesias como representante argentino ante la Unión Europea , una semana después de la formalización del ex legislador como embajador en Bélgica .

El exdiputado nacional del PRO, alineado a Javier Milei - a quien acompañó en varias giras oficiales- ejercerá ambas funciones en simultáneo y le permitirá al Gobierno ahorrar recursos al no tener que duplicar las representaciones diplomáticas.

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través del decreto 18/2026, que lleva la firma del presidente y del canciller Pablo Quirno.

En el decreto se destaca que el doble nombramiento de Iglesias apunta a un “ahorro genuino del gasto público”.

A su vez, se resalta que el nombramiento de Iglesias como representante ante la Unión Europea es “esencial con el fin de garantizar la continuidad en la representación diplomática” y “la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales”.

La oficialización del nombramiento de Iglesias ocurre a escasas horas de la firma en Asunción del demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ceremonia que se llevará a cabo este sábado con la presencia de Milei, sus pares de Uruguay y Paraguay y autoridades de ambos bloques regionales.

Tras ser confirmado como embajador en Bélgica, Iglesias se mostró complacido y dijo que desempeñar esa función es “un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio”.

En octubre pasado, el entonces diputado nacional y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja había viajado a Bruselas para participar de reuniones bilaterales entre la Argentina y Bélgica y repasar los lineamientos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En ese viaje, Iglesias mantuvo un encuentro con el director de las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores local, Pierre-Emmanuel De Bauw, y con integrantes del Parlamento Europeo.

En el mismo mes se entrevistó con el nuevo embajador belga en la Argentina, Hubert Cooreman.

“Repasamos la agenda bilateral entre nuestros países. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el incremento del comercio y las inversiones belgas en Argentina están en el centro de la agenda“, había comentado Iglesias en dicha ocasión.