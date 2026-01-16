Los gremios docentes aceptarían la oferta de Axel Kicillof por debajo de la inflación

Desde el gobierno de Axel Kicillof presentaron una oferta que incluye el ajuste proporcional del medio aguinaldo y una nueva instancia de negociación prevista para febrero.

Los gremios rechazaron la oferta del 1,5% de Kicillof y presionan para que mejore la oferta

El gobierno de Axel Kicillof mantuvo esta tarde un encuentro con los representantes de los gremios docentes para destrabar la negociación salarial. Durante la reunión, el Poder Ejecutivo bonaerense formalizó una propuesta que mejoró los términos previos, aunque con una cifra por debajo de la inflación.

¿En qué consiste la nueva oferta salarial para los estatales bonaerenses? La propuesta económica presentada por las autoridades provinciales se desglosa en dos tramos principales:

Aumento retroactivo: Se ofertó un incremento del 1% correspondiente a diciembre , aplicado de forma retroactiva.

Mejora para enero: El gobierno elevó la propuesta para el primer mes del año, estableciendo un aumento del 2%. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, los gremios del sector habrían recibido positivamente estas cifras y se encontrarían cerca de aceptar formalmente la propuesta en las próximas horas.

Aguinaldo y cláusula de reapertura Además de los porcentajes de incremento directo al sueldo básico, el ofrecimiento de la Provincia contempla dos puntos a destacar:

Ajuste del Sueldo Anual Complementario (SAC): El acuerdo incluye un pago proporcional por el medio aguinaldo que fuera abonado el año pasado, compensando así la diferencia generada por los nuevos porcentajes.

Base de cálculo y revisión: El incremento otorgado para enero funcionará como base para la reapertura de las negociaciones en febrero, mes en el que las partes volverán a sentarse para discutir la evolución salarial frente al contexto económico. Un sector rechazaría la propuesta de Axel Kicillof Por el momento, y según afirman fuentes, la FEB rechazará la propuesta del gobernador por insuficiente. Cabe recordar que este gremio es el segundo de la Provincia de Buenos Aires, después de SUTEBA.