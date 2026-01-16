La revelación que hicieron Alfredo Cornejo y Esteban Allasino y los 3 proyectos para Luján

El radicalismo comienza a explotar la alianza que realizó con el Pro en Luján de Cuyo. Desde hace unos días que los guiños y las alabanzas desde ambos sectores se intensifican, y así seguirá hasta, al menos, el 22 de febrero, fecha en la que 6 municipios de Mendoza, entre ellos la comuna liderada por el partido amarillo, tendrán elecciones de concejales.

A priori, la elección no es lo más importante. Sí lo es la posibilidad de volver a recuperar algo de lo que supo ser el Frente Cambia Mendoza, en sus comienzos en 2015; y si el Pro como partido seguirá integrando Cambia Mendoza, o al menos algunos de sus referentes. Además, otro dato importante es cómo seguirá la unidad con La Libertad Avanza, que participa como actor importante del comicio.

Lo cierto es que este jueves se evidenció con fuerza la buena sintonía y alianza entre los espacios, cuando el gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el intendente de Luján , Esteban Allasino , participaron del acto de cesión del Hospital de Luján a la empresa Hogar Salud SA, del Grupo Olmos.

Allasino habló muy bien de la gestión provincial que lidera Cornejo , así como también lo hizo el gobernador respecto de la gestión del jefe comunal.

No obstante, el lujanino reveló que antes de tomar posesión del cargo de intendente en 2019, se reunió con Cornejo , que también había sido electo gobernador, y se pusieron tres temas y proyectos sobre la mesa (Ndr: Allasino dijo que eran dos, pero el sancarlino lo corrigió luego) que serían "clave" para la comuna del sur del Gran Mendoza.

Uno de ellos fue impulsar la obra del hospital de Luján, que hasta la fecha ha funcionado sólo como un centro de prevención de adicciones y como vacunatorio; el otro la construcción del puente de la ruta 15 entre Perdriel y el centro de Luján; y también la gestión para el avance de la tercera trocha en la ruta nacional 40, entre la calle Paso y Azcuénaga.

Hospital de Luján

En su discurso, el intendente lujanino destacó la importancia del avance del hospital de Luján, sobre el cual lo calificó como un "orgullo histórico", teniendo en cuenta que ha sido "el reclamo más importante de las familias de Luján de Cuyo".

Indicó que pasaron "muchos años de especulación y de promesas incumplidas" y que este anuncio "es la manera mejor para recompensar a las familias de Luján porque tendremos la oportunidad de atender necesidades médicas acá".

Además, agregó en términos de la alianza entre municipio, provincia y nación, que esta acción se ha dado "con un mandato popular claro, donde el presidente Milei fue electo con más del 80% de los votos en Luján. La gente quiere vivir en un país ordenado y acompañamos ese proceso de mandato popular en Luján", dijo.

Todo el avance del hospital de Luján se dará en etapas:

La primera etapa arrancará el 1 de febrero, con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras. El horario de atención será de 8 a 20.

hospital lujan diego santilli cornejo casado (16) Alf Ponce Mercado / MDZ

La segunda etapa comenzará el 15 de febrero, donde se sumará la "demanda espontánea" de los ciudadanos que quieran atenderse por cuadros como fiebre, problemas gastrointestinales, heridas o traumatismos. En esta etapa funcionará como cualquier guardia de un hospital o centro de salud.

La tercera y última etapa comenzará una vez terminen las obras que arrancarán en febrero, donde se incorporarán quirófanos, áreas de internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.

Puente de la ruta 15

Sobre el puente de la ruta 15 -donde se edificará uno al lado del que actualmente está construido-, Allasino indicó que "cerrará la grieta histórica del norte y sur de Luján, de las más importante de la historia del departamento".

Sobre el puente, Cornejo resaltó que se realizará con financiamiento de la provincia (los famosos fondos del resarcimiento) "pero intentando que abarate el subsidio al transporte público para cubrir los viejos y nuevos barrios derivados de la erradicación del bajo Luján y que no tengan que dar vueltas".

puente de hierro rio mendoza lujan (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre este tema, la construcción del puente se llevará a cabo particularmente por las complejidades que ha ocasionado el actual, que lleva décadas desde su construcción y cuyo principal problema es que los colectivos no pueden pasar por allí.

De esta forma, todos los micros que van desde el sur de Luján (Ugarteche, Agrelo y Perdriel, entre otros) hacia el norte por ruta 15 (lo que sería la continuación de la avenida San Martín), deben desviarse por Quintana al Este, tomar el Acceso Sur y luego retomar camino por Azcuénaga hasta San Martín.

Esto ha generado problemas no solamente en tiempo, sino en dinero, particularmente para el Estado Provincial, que debe subsidiar con más dinero los servicios de micros por cada uno de estos desvíos en el costo por kilómetro recorrido de las empresas.

Tercera trocha del Acceso Sur

El último proyecto o planteo que se puso sobre la mesa en aquella conversación entre Cornejo y Allasino fue la situación del Acceso Sur (ruta 40) y la posibilidad de construir la tercera trocha hasta Azcuénaga.

acceso sur baches pozos godoy cruz lujan (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre este último punto, fue un anuncio de la provincia en los últimos meses, donde se llevará a cabo la obra con fondos provinciales (tras un acuerdo con Vialidad Nacional).

No obstante, Cornejo dio novedades, ya que este viernes se llamará a licitación y se presentará el pliego de la obra para la participación de empresas en estos trabajos, que se llevarán a cabo en paralelo a los del Acceso Este (exruta 7), donde también habrá una tercera trocha.