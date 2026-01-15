En Maipú ya se asfaltaron el 90% de las calles previstas en el plan vial

Con trabajos en barrios, calles productivas y corredores clave, Maipú avanza en su Plan de Asfalto y ya ejecutó el 90% de las obras anunciadas.

El avance del Plan de Asfalto en Maipú ya alcanza el 90% y busca mejorar la vida diaria, la circulación y la conexión entre zonas del departamento.

El Municipio de Maipú ya completó el 90% de las 450 cuadras previstas en el Plan de Asfalto 2025-2026, una iniciativa que apunta a mejorar calles, conectar barrios y acompañar el crecimiento del departamento.

Desde la comuna destacan que las obras no se reducen solo a tirar asfalto. En muchos sectores, los trabajos se complementaron con cloacas, conexiones de agua, recambio de luminarias y la recuperación de espacios públicos, con impacto directo en la vida cotidiana de más de 8.500 familias.

En los barrios donde las máquinas ya pasaron, los vecinos y comerciantes reconocen el cambio, aunque el proceso no estuvo exento de dificultades. “Las obras se sienten y a veces complican el día a día, pero sabemos que después la calle queda mucho mejor”, comentó un comerciante de la zona intervenida, que remarcó la mejora en la circulación una vez finalizados los trabajos.

Uno de los ejemplos es la obra en calle Jerónimo Ruiz, pensada para mejorar la conexión con Ruta 60 y Rodríguez Peña, uno de los corredores industriales más importantes de Mendoza.

También se avanzó en arterias como calle Barcala, que une la zona este con el centro del departamento y absorbe un alto flujo vehicular diario. Según indicaron desde el Municipio, estas intervenciones buscan no solo ordenar el tránsito, sino también fortalecer la vinculación entre distritos y acompañar el desarrollo económico local.