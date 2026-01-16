Los puentes "vergonzosos" que pidió Mendoza a Nación y la crítica de Cornejo a un opositor

La agilización de varias obras viales que se encuentran detenidas fue el eje de los pedidos que Mendoza le hizo a Nación a través del ministro del Interior, Diego Santilli, durante la visita del funcionario a la provincia. En el listado se incluyeron dos puentes que el Gobierno consideró como "vergonzosos".

Se trata específicamente de los ubicados en la Ruta 40 sobre los arroyos Los Chañares y Los Pozos, los cuales se cayeron en 2020 y 2021 y nunca fueron terminados. Así los calificó el Ejecutivo ante la consulta de MDZ, aunque no recibieron detalles sobre los plazos para su finalización.

Hasta el momento solo se hicieron algunos trabajos en la zona, pero el Presupuesto 2026 al menos incluyó los montos para concluirlos. "Pedimos que apuren el ritmo", indicaron.

Dos de las otras solicitudes obtuvieron más precisiones . La próxima semana se retomarán las labores en la doble vía entre el Aeropuerto internacional y el ingreso a Lavalle. Las mismas tienen un avance del 55% y se frenaron cuando Javier Milei asumió la presidencia.

Por otro lado, Santilli confirmó que en febrero se llamará a licitación para reformar estructuralmente la ruta 7 en Mendoza, específicamente en los tramos entre el Arco Desaguadero y el inicio de la Variante Palmira y desde Agrelo hasta el cruce a Chile.

El Gobierno también aprovechó para insistir en el avance de la ejecución del trayecto de la Ruta 40 entre Bardes Blancas (Malargüe) y el límite con Neuquén. "Se empezó durante el kirchnerismo, quedó en el peor de los lugares. Es muy relevante para la economía futura de Mendoza y el norte de Neuquén: es una zona de potencial desarrollo minero y la zona petrolera que estamos recuperando con la lengua norte de Vaca Muerta", pormenorizó el gobernador Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo Alejandro Morillas El gobernador Alfredo Cornejo aprovechó para criticar a un opositor durante la visita de Diego Santilli a Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza.

La sorpresiva crítica de Alfredo Cornejo a un opositor

La visita de Santilli no se limitó a la recorrida por las obras de extensión del Metrotranvía al Aeropuerto, el traspaso del Hospital de Luján de Cuyo a Hogar Salud o la recepción de pedidos para terminar rutas, sino que también incluyó un capítulo de alcance municipal.

Es que, tras esa agenda, mantuvo un encuentro junto al gobernador Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado y el intendente de San Carlos y reciente aliado oficialista, Alejandro Morillas. En concreto, se trató de un acercamiento para que se autorice un pedido de deuda de ese municipio para la compra de vehículos para la comuna, aunque el contexto le permitió al mandatario mendocino criticar al espacio que antes integraba Morillas.

"El actual intendente intenta salir adelante después de malas administraciones consecutivas, que dejaron al municipio con déficit, desorden administrativo y sin flota de vehículos para cumplir con sus obligaciones", lanzó Cornejo. Antes de Morillas (quien hasta julio del 2025 pertenecía a La Unión Mendocina) estuvo Rolando Scanio y, previamente, Jorge Difonso, uno de los principales dirigentes de Provincias Unidas.