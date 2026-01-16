Viernes caluroso en Mendoza con cielo despejado y temperaturas en alza

El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes con calor intenso, poca nubosidad y vientos del noreste. La máxima alcanzará los 35° y no se esperan precipitaciones.

El viernes 16 de enero estará marcado por un escenario plenamente veraniego en Mendoza. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada calurosa, con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas desde las primeras horas.

La mínima se ubicará en los 19°, mientras que la máxima alcanzará los 35°. A lo largo del día se registrarán vientos moderados del noreste, que acompañarán el ascenso térmico y mantendrán el ambiente seco y estable en toda la provincia.